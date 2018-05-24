حجت الاسلام زهیر ثباتی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برپایی نخستین گردهمایی یاوران ام المومنین حضرت خدیجه کبری(س) در قم اظهار داشت: این مراسم در آستانه وفات این بانوی بزرگ اسلام عصر روز جمعه هفته جاری در صحن امام رضا(ع) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار می‌شود.

وی ابراز داشت: در این مراسم عزاداری که برای پاسداشت مقام والای حضرت خدیجه کبری(س) و شناخت بیشتر با سیره این بانوی بزرگ اسلام برگزار می‌شود استاد فرحزاد سخنرانی خواهد کرد.

مسئول محافل و مراسمات حرم کریمه اهل بیت(ع) ادامه داد: شعر خوانی صابر خراسانی از شاعران آیینی کشور و نیز مداحی حاج حیدر خمسه و حاج حسین سیب سرخی از دیگر برنامه‌های این مراسم است.

وی گفت: ما شیعیان وظیفه داریم تا با حضور در این مراسم در حقیقت قدرشناسی خود را از بانویی به جای آوریم که همسر پیامبر خاتم(ص)، مادر زهرای اطهر(س) است.

حجت الاسلام ثباتی مقدم عنوان کرد: در زمانی که دین اسلام و پیامبر اکرم(ص) نیازمند یاری بود حضرت خدیجه کبری(س) با همه دارایی و توان خود به کمک رسول الله(ص) آمد و خود را وقف اسلام کرد.

وی افزود: این مراسم ساعت ۱۷:۳۰ روز جمعه ۴ خردادماه در صحن امام رضا(ع) حرم مطهر با حضور هیأت‌های مذهبی و اقشار مختلف مردم قم برگزار می‌شود و امیدواریم این حرکت آغازی برای برپایی مراسم پرشور عزاداری و بزرگداشت ساحت حضرت خدیجه کبری(س) در قم و سایر استان‌های کشور باشد.