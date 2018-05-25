حضور انتشارات انقلاب اسلامی در نمایشگاه قرآن کریم

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظّم انقلاب اسلامی با 140 عنوان کتاب و 15 عنوان لوح‌فشرده و نرم‌افزار پیرامون بیانات، تصاویر و فیلم‌های دیدار معظّمٌ‌له در بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم حضور یافت.

این نمایشگاه در ایام ماه مبارک رمضان، از تاریخ 29 اردیبهشت لغایت 14 خرداد سال جاری همه روزه از ساعت 17:00 الی 23:00 در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) تهران میزبان علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی در غرفه انتشارات انقلاب اسلامی است.

ثلاث رسائل فی‌الجهاد«بیانات رهبر معظّم انقلاب در بحث جهاد»، مرگ تاجرانه«بیانات معظّم‌ٌله در موضوع شهید و شهادت»، تفسیر سوره‌ی برائت«حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای(مدّظلّه‌العالی)»، معیشت پرهیزکارانه«بیانات معظّم‌ٌله در موضوع تقوا»، شعار سال 1396«اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، دو امام مجاهد«شش گفتار از حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای(مدّظلّه‌العالی) در تحلیل مبارزات سیاسی حسنین(علیهماالسّلام)»، کتاب عدالت«عدالت و عدالت‌خواهی در اندیشه حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای(مدّظلّه‌العالی)»، همرزمان حسین(علیه‌السّلام) «ده گفتار از حضرت آیت‌الله ‌العظمی خامنه‌ای(مدّظلّه‌العالی) در تحلیل مبارزات سیاسی امامان معصوم(علیهم‌السّلام)»، نسیم سحر«مجموعه احادیث ابتدای درس خارج فقه حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای(مدظلّه‌العالی) احادیث منتخب از کتاب النوادر»، معیشت مؤمنانه«آشنایی با چهار مفهوم زهد، رفاه، تجملگرایی و اشرافیگری در کلام رهبر معظّم انقلاب اسلامی(مدّظلّه)»، تفسیر سوره‌ی مجادله«حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای(مدّظلّه‌العالی) و نرم‌افزارهای چندرسانه‌ی مراسم شعرخوانی در حضور رهبر فرزانه، قطعه‌ای از بهشت حدیث ولایت، قاب ماندگار و ... از جمله آثاری هستند که در این نمایشگاه از سوی انتشارات انقلاب اسلامی عرضه خواهد شد.