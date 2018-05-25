به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جایزه، در نشستی که دیشب در اویدو برگزار شد هیات داوران جایزه پرنس آستوریاس که یکی از مهمترین جوایز ادبی اسپانیایی است، فرد وارگا نویسنده فرانسوی را به عنوان برنده سال ۲۰۱۸ خود انتخاب کرد.

هیات داوران متشکل از خوزه بالستروس ری، بلانکا براساتگو، لوییس آلبرتو دی کنکا، لولا لارومبه دورال ، آنتونیو لوکاس، آنجلس مورا، لئوناردو پادورا، لورا روولتا، کارمن ریرا، فرناندو رودریگز، آنا سانتوس، سرخیو یولا-سانخوان، خوان ویلورو به ریاست داریو ویلانووا برنده این دوره را انتخاب کرد.

فرد وارگا که نویسنده آثار جنایی است برای آنچه در پلات کارهایش تحسین برانگیز است و آن شیوه‌ای است که وی به توضیح شخصیت‌ها می‌پردازد و با عمق دیدگاه فرهنگی خود افق‌های جدید را پیش روی خوانندگان ترسیم می‌کند، شایسته این جایزه شناخته شد.

خانم فردریک اُدون‌روز که با نام مستعار فرد وارگا آثارش را منتشر می‌کند، از سرشناس‌ترین پلیسی‌نویسان امروز جهان است. وی سال ۱۹۵۷ در پاریس متولد شده، دکترای تاریخ دارد و در مرکز تحقیقات علمی فرانسه کار می‌کرد. او زمانی که در کاوش‌های باستان‌شناسی فعالیت میکرد، نخستین رمان جنایی خود را در نیمه دهه ۱۹۸۰ منتشر کرد و با نوشتن همین کتاب برنده جایزه کوگناک شد.

مهمترین کتاب‌های وی آنهایی هستند که برمبنای شخصیت کمیسر ژان-باپتیست آدامزبرگ نوشته شده‌اند.

وارگا از میان فهرستی متشکل از نام ۳۵ کاندیدا از ۲۱ کشور مختلف موفق به کسب این جایزه شد.

جایزه پرنس آستوریاس به ارزش ۵۰ هزاریورو پاییز در اویدو در شمال منطقه آستوریاس اسپانیا به برنده اهدا می‌شود.

جایزه پرنس آستوریاس به آن دسته از نویسندگان بین‌المللی که با آثارشان نقشی تاثیرگذار در ادبیات جهانی داشته باشند؛ اهدا می‌شود.

فیلیپ راث نویسنده فقید آمریکایی سال ۲۰۱۲ این جایزه را دریافت کرده بود.