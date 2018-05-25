فشار بر مردم زیاد شده است/ لزوم رفع مشکل کشاورزان و صیادان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسین رکنی حسینی در خطبه های نماز جمعه بردخون اظهار داشت: همواره خدا را یاد کنیم تا از آزمایش های الهی سربلند شویم زیرا خداوند همه انسان ها را آزمایش می کند تا میزان ایمان و اعتقاد آنان به پروردگار مشخص شود.

وی با تسلیت وفات حضرت خدیجه(س) و تبریک میلاد حضرت امام حسن مجتبی(ع) و تأکید بر کمک به محرومان جامعه به دیدار مسئولان نظام با رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: از تجربه برجام درس بیاموزیم و بدانیم که آمریکا قابل اعتماد نیست و مسائل مطرح شده بهانه ای بیش نیست و هدف دشمن اصل نظام است.

رکنی حسینی با اشاره به ضرورت فعالیت های دولت در زمینه اقتصادی، ابراز داشت: هنوز چند روزی از خروج آمریکا از برجام نگذشته و در حالی که کشور در اقتدار و امنیت کامل قرار دارد همه قیمت ها اوج گرفته و فشارها بر مردم زیاد شده، احتکار افزایش یافته و کالاهای ضروری مردم کمیاب و نایاب شده، دولت با این افراد برخورد کند.

امام جمعه بردخون افزود: برخی از این بازار آشفته و هرج و مرج در بازار سوء استفاده می کنند و عده ای فرصت طلب با استفاده از وضعیت موجود به نفع خود بهره می برند و با انبار کردن اجناس، باعث دلسردی مردم می شوند.

خطیب جمعه بردخون گفت: صیادان و کشاورزان با پیام هایی از امام جمعه تقدیر کرده اند اما من مفتخرم که در این مدت با تمام وجود برای پیگیری و انعکاس مشکلات مردم تلاش کرده ام و توقعی ندارم.

رکنی حسینی اضافه کرد: صیادان در سخت ترین شرایط قرار دارند و در حالی که از دلوار تا لاور هیچ روستا و منطقه ساحلی بدون اسکله نیست صیادان بردخون در گرما و سرما با بدترین وضعیت اقدام به صید و امرار معاش می کنند.

وی با اشاره به اینکه در این ۴۰ سال نسبت به بردخون بی مهری شده، تصریح کرد: عده ای قانون شکن با صید ترال زیستگاه ماهیان را نابود کرده اند به گونه ای که نسل ماهیان قطع شده و صیادان با دست خالی به خانه برمی گردند و به مرور بی کار می شوند اما مسئولان استان و شهرستان در این زمینه واکنشی نشان نمی دهند.

امام جمعه بردخون گفت: بیش از ۹۰ درصد مردم منطقه از راه کشاورزی امرار معاش می کنند و به این شغل وابسته اند که اگر در زمینه کشاورزی مدیریت نشود و میزان آب را در نظر نگیرند به زودی منابع آب بردخون نابود خواهد شد.

رکنی حسینی با توصیه به کشاورزان دارای چاه مجوزدار و بدون مجوز به رعایت الگوهای مصرف، ادامه داد: برای ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار زیرکشت منطقه حدود ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون لیتر آب مصرف می شود و به این صورت آبی که حق الناس است جایگزینی ندارد و در حسرت آن می مانیم.

وی خطاب به مسئولان اظهار کرد: راه حل این فاجعه پرکردن چاه های بدون مجوز کشاورزان نیست چرا که حتی چاه های مجوز دار با حفر تونل زیرزمینی به مراتب آب بیشتری مصرف می کنند و در حالی که به علت خشکسالی و کمبود بارش عمق چاه ها افزایش یافته، برخی بیش از ۱۵۰ هکتار زمین زیر کشت می برند.

خطیب جمعه بردخون افزود: مسئولان بویژه در ادارات آب و جهاد کشاورزی با مدیریت و ارائه الگوی مصرف و نصب کنتور هوشمند مانع نابودی سفره های زیرزمینی آب شوند.

وی با بیان اینکه مسئولان هیچ طرح و برنامه و راهکاری در این زمینه ندارند، خاطرنشان کرد: پرکردن چاه ها فقط برای ارائه گزارش است زیرا برخی مسئولان تنها به دنبال گزارش های صوری هستند و ایده ای ارائه نمی دهند.

تقویت روحیه وحدت و همدلی

حجت الاسلام ابراهیم بحرانی در خطبه های نمازجمعه این هفته بندر دیر اظهار داشت:یکی از فلسفه های روزه داری این است که ثروتمندان درد فقر و نداری را بچشند و به یاد نیازمندان باشند.

وی یکی از آداب ماه رمضان را صدقه دادن دانست و افزود:مناسبت هایی در ماه رمضان وجود دارد که ما را به دستگیری از فقرا تشویق می کند.

امام جمعه موقت بندر دیر گفت: فلسفه اصلی روزه داری رسیدن به تقوای الهی است که یکی از راه های رسیدن به این مهم تقویت روحیه خدمتگزار ی به نیازمندان در وجودمان است.

وی با بیان اینکه خروج آمریکا از برجام نشان داد که این کشور به هیچ عهدی پایبند نیست، خاطرنشان کرد: دشمنی آمریکایی ها با ایران عمیق است و آنها از این ناراحتند که ما پرچمدار اسلام در منطقه و جهان هستیم و روجیه مقاومت را در خاورمیانه تقویت کرده‌ایم.

بحرانی بیان کرد: انعطاف در مقابل دشمنی نتیجه ای در برندارد و اینکه حق غنی سازی هسته‌ای ایران به رسمت شناخته شد به واسطه پیشرفت ها و ایستادگی ما بود.

وی افزود: هدف از مذاکرات برداشتن تحریم ها بود اما نه تنها این گونه نشد بلکه هر روز خبر تازه ای از تحریم های جدید شنیده می شود.

خطیب جمعه دیر با تأکید بر این نکته که اروپایی‌ها باید تضمین‌های عملی به ایران بدهند، عنوان کرد:اگر اروپایی ها در پاسخ به مطالبات ایران که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد تعلل کنند حق از سر گیری فعالیت های هسته ای برای ایران محفوظ است.

وی ادامه داد: در موقعیت کنونی با نقد منصفانه و تقویت روحیه وحدت و همدلی از تهمت زنی و سرزنش یکدیگر بپرهیزیم.

بحرانی در رابطه با روز حمایت از خانواده های زندانیان اظهار کرد: همسران و فرزندان زندانیان که نقشی در جرم نداشته اند در معرض انواع آسیب های اجتماعی هستند که مردم باید در آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد همچون گذشته حضور پررنگی داشته باشند.

وی با اشاره به روز قانون تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی با انقلابی عمل کردن در مقابل دشمنان، اولویت بخشی به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم منویات رهبری را جامعه عمل بپوشانند.