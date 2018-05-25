به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی شامگاه جمعه در جمع فضلای حوزه علمیه قم و مفسران قرآن کریم در دارالقرآن علامه طباطبایی، با تسلیت سالروز وفات حضرت خدیجه کبری(س) اظهار داشت: زندگی حضرت خدیجه(س) پیامهای زیادی برای مسلمین و شیعیان به همراه دارد.
وی با بیان اینکه پیامبر اکرم(ص) دو دوره زندگی مهم در مکه و مدینه داشتهاند، افزود: رسول گرامی اسلام(ص) در مکه دوران محرومیتها، آزارها، شکنجهها و مصیبتها را پشت سر گذاشتند و زندگی در مدینه دوران پیروزیها برای مسلمین و پیامبر اسلام بود.
این استاد سطوح عالی حوزه با بیان اینکه حضرت خدیجه(س) تنها دوران سختیها را تجربه کرد، افزود: یکی از کارهای حضرت خدیجه(س) این بود که وقتی پیامبر(ص) برای تبلیغ در بین مردم میرفتند و در مسیر بازگشت توسط کودکان مورد حمله با سنگ قرار میگرفتند دچار مجروحیت میشدند که همسر ایشان این زخمها را میبست.
وی گفت: در شعب ابیطالب تحریمها مسلمانان را در بر گرفته بود و در واقع همان تحریمهایی است که امروز دنیای کفار علیه ما روا میدارد که باید به آنها گفت اگر تحریمها در دوران صدر اسلام کارساز بود و از گسترش اسلام جلوگیری میکرد؛ امروز هم کارساز میشود که اینگونه نبوده و نیست.
آیت الله مکارم شیرازی بیان داشت: در سالهای گذشته وقتی میگذاشتند بر سر مزار حضرت خدیجه و ابوطالب حاضر شویم گرمای هوا به قدری بود که برای خواندن فاتحه هم نمیتوانستیم آفتاب را تحمل کنیم و در حالی که آنان در هوای گرم و سوزان مکه و سرمای طاقت فرسای آن بدون هیچ امکاناتی دوام میآوردند.
استاد برجسته حوزه علمیه قم با بیان اینکه مقاومت حضرت خدیجه(س) ستودنی بود، گفت: ایشان مقام معرفتی والایی داشتند.
حضرت خدیجه در زمان ازدواج با رسول الله(ص) بین ۲۶ تا ۲۸ سال سن داشتند
وی عنوان کرد: در داستان ازدواج حضرت خدیجه با پیامبر اسلام(ص) نیز تحقیقات زیادی از منابع معتبر صورت دادیم که مشخص شده حضرت خدیجه در زمان ازدواج با رسول الله(ص) بین ۲۶ تا ۲۸ سال سن داشتند و اینکه گفته میشود وی بیوه بوده و بیش از ۴۰ سال سن داشته است در واقع توطئه زنان دیگر بوده که بنی امیه نیز آن را بعدها تبلیغ کرد که نادرست است.
آیت الله مکارم شیرازی ادامه داد: پیامبر اسلام(ص) در مورد خدیجه کبری فرمودند: «زمانی که ایشان با من ازدواج کرد مصائب زیادی با من همراه بود و او تمام دارایی و وجودش را برای من گذاشت و من هیچگاه آن را فراموش نمیکنم».
این مرجع تقلید گفت: زمانی که دین اسلام به یاری و فداکاری نیاز دارد و در خطرات است در آن زمان به یاری اسلام شتافتن مهم است.
وی افزود: امروز در شرایطی هستیم که اسلام در محاصره است و در این زمان باید آماده فداکاری باشیم و ممکن است در این مسیر مشکلاتی وجود داشته باشد که باید آنها را تحمل کرد.
آیت الله مکارم شیرازی تصریح کرد: فشارهای دشمنان و تحریمها جلوی پیشرفت انقلاب و اسلام را نخواهد گرفت.
طلاب به شهرستانها مهاجرت کنند
وی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر هجرت طلاب و فضلا به شهرها افزود: امروز هجرت طلاب به شهرستانها در اولویت درجه یک حوزههای علمیه قرار دارد و باید فضلایی که پرورش مییابند به شهرستانها اعزام شوند.
این مفسر قرآن کریم افزود: این مشکل عدم هجرت طلاب به شهرها میبایست هر چه زودتر حل شود که این امر مورد دغدغه رهبر معظم انقلاب اسلامی و مراجع تقلید است که البته گامهایی در این زمینه برداشته شده است و باید زمینهای را فراهم کرد تا فضلای حوزه به شهرستانها مهاجرت کنند تا مردم از ظرفیت آنان بهرهمند شوند.
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