نمایشگاه اسناد و تصاویر آیت الله صدوقی در یزد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه اسناد و تصاویر آیت الله شهید صدوقی، شهید محراب استان یزد و از مبارزان انقلاب و یاران نزدیک امام خمینی (ره) امروز در تالار اندیشه خانه لاری‌ها گشایش یافت.

این نمایشگاه به مناسبت فرا رسیدن دهم ماه رمضان، سالگرد شهادت آیت الله صدوقی، در ۲۴ عکس و سند برپا شده است.

این نمایشگاه شامل تصاویری از اعلامیه آیت اللّه شهید صدوقی، عزیمت آیت اللّه شهید صدوقی به قم برای شرکت در مراسم چهلم شهدای یزد، نامه وی خطاب به دادستان استان یزد در اعتراض به جنایات رژیم در چهلم شهدای تبریز، گزارش ساواک از اقدامات آیت اللّه شهید صدوقی، گزارش نامه امام خمینی (ره) به آیت الله شهید صدوقی برای تشکر از مردم یزد در برگزاری مجلس ختم آقا مصطفی خمینی و تصاویری از تظاهرات و ... است که در معرض دید عموم گذاشته شده است.

این نمایشگاه از امروز تا دهم خرداد ماه همه روزه از ساعت ۸ تا ۱۹ در تالار اندیشه مدیریت اسناد و کتابخانه ملی یزد برای بازدید عموم مردم و علاقمندان دایر است.