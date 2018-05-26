به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در چهارمین روز از خردادماه ۹۷ از بخش عفاف و حجاب بیست و ششمین نمایشگاه قرآن کریم بازدید کرد.

در این بازدید که با همراهی حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و عبدالهادی فقهی زاده معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شد، قبادی توضیحاتی پیرامون فعالیت های پیش بینی شده شامل برنامه های تبلغی و ترویجی، برنامه نشست‌های تخصصی، مهدهای قرآن، کارگاه های آموزشی و تعداد شرکت کنندگان و غرفه های عرضه محصولات عفاف و حجاب در این دوره ارائه کرد.

قبادی همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را در جریان روند برپایی سومین کنگره ملی شعر عفاف و حجاب و برپایی آئین اختتامیه این رویداد در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه قرآن کریم قرار داد.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در ادامه به معرفی تعدادی از غرفه داران و فعالانی که در حوزه عفاف و حجاب دارای شعب عرضه در سراسر کشور و فعالیت های صادراتی به ویژه در کشورهای مسلمان هستند پرداخت.

در این دیدار، معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بر توسعه برنامه های تبلیغی و حمایت ستاد برگزاری از بخش عفاف و حجاب نمایشگاه تقدیر کرد.

سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان این بازدید از نحوه چیدمان غرفه‌ها در این بخش و سایر ویژه برنامه‌های تبلیغی، ترویجی و محتوایی تقدیر کرد.

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تا ۱۴خرداد ماه از ساعت ۱۷ تا ۲۴ در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) برپاست و در این دوره از نمایشگاه بیش از ۱۳۰ غرفه در مساحتی بالغ بر ۵۰۰۰ متر مربع در بخش عفاف و حجاب بیست و ششمین نمایشگاه قرآن کریم حضور دارند

اعلام جزئیات اختتامیه سومین کنگره ملی شعر عفاف و حجاب

همچنین بنابر اعلام روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، آئین اختتامیه سومین کنگره ملی شعر عفاف و حجاب، شنبه ۵ خردادماه ۹۷ از ساعت ۲۱ به میزبانی سالن اجتماعات بخش عفاف و حجاب در بیست و ششمین نمایشگاه قرآن کریم برگزار می‌شود.

شعرخوانی و معرفی برگزیدگان این دوره از کنگره از مهمترین بخش‌های آئین اختتامیه سومین کنگره ملی شعر عفاف و حجاب است. بنا براین گزارش در حاشیه این مراسم از کتاب سومین کنگره رونمایی شود.

سومین کنگره «مستور» به منظور تبیین فرهنگ عفاف با زبان شعر برگزار شده است و وجه تمایز این کنگره، توجه آن به اشعار با نگاه نو در زمینه عفاف اجتماعی است.

اشعار در همه قالب‌های کلاسیک و نو، ترانه و سرود، شعر کوتاه و... پذیرفته شده و بخش ویژه نیز به شعر کودک و نوجوان اختصاص دارد.

از ۱۲ تن از شاعران به عنوان برگزیده این کنگره تجلیل خواهد شد که به هرکدام یک سکه بهار آزادی تعلق خواهد گرفت.

این کنگره به همت کارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موسسه فرهنگی هنری توسعه هنرهای معاصر و آستان مقدس حضرت معصومه(س) برگزار شده و سیدحمیدرضا برقعی نیز دبیری آن را برعهده دارد.