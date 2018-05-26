به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد عصر شنبه در مراسم بزرگداشت روز ملی نسیم مهر که به مناسبت حمایت از خانوادههای زندانیان، در شهرستان بردسیر با حضور اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کل کشور و جمعی از مسئولان برگزار شد، گفت: انجمن حمایت از زندانیان در سال ۹۶ بالغ بر دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در زمینههای مختلف به خانوادههای زندانیان کمک کرده است.
وی افزود: این کمکها در زمینههای مختلف تحصیلی، بهداشت و درمان، جهیزیه، ایجاد شغل و دیگر حوزهها بوده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان داشت: کمکهای صورت گرفته باعث شد تا از برخی انحرافات و مشکلات خانوادههای زندانیان جلوگیری شود.
موحد با اشاره به اهدا کارخانه گلاب و آب آشامیدنی توسط دو خیر به انجمن حمایت از زندانیان یادآور شد: با اهدای کارخانه میلیاردی، درآمدهای انجمن حمایت از زندانیان افزایش پیدا کرده و با این کار خانوادههای بیشتری تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
وی گفت: ۷۱ درصد از زندانیان استان کرمان متاهل و دارای دو یا سه فرزند هستند که ۶۰ درصد آنها دچار بحران اقتصادی و فرهنگی هستند که منجر به گسست بنیان خانوادهها میشود.
موحد یادآور شد: زندان برای تامین امنیت و عدالت کیفری یک داروی تلخ است اما این دارو پیامدها و عواقب بسیار تلخی را به دنبال دارد که اگر مدیریت نشود خودش به یک درد بزرگتر که از انحرافات اولیه که فرد به واسطه آن به زندان افتاده بدتر میشود.
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