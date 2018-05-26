رحمت رحمت نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به بازسازی خط راه آهن لرستان در مسیر «بیشه- قارون» اظهار داشت: از تاریخ ۵ خرداد ماه امسال تا پایان ماه مبارک رمضان کار بازسازی خط راه آهن لرستان در این مسیر انجام می شود.

وی با بیان اینکه در پی بازسازی این خط راه آهن حرکت همه قطارهای مسافری از جمله قطارهای محلی دورود - اندیمشک و بالعکس به مدت چهار روز متوقف و سپس به مدت پنج روز آزاد می شود و تردد این قطارها انجام می گیرد، گفت: تاکنون عملیات بازسازی خط ریلی حد فاصل ایستگاه های «قارون» و «بیشه» به طول ۱۷ کیلومتر و آخرین بلاک بازسازی محور جنوب در ناحیه لرستان انجام نشده بود که در این راستا کار بازسازی آن در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل راه آهن لرستان بیان داشت: با توجه به شرایط کوهستانی راه آهن لرستان این بلاک از شرایط سخت هندسی پیچیده ای برخوردار است و فنی‌ترین بلاک محسوب می شود.

رحمت نژاد با بیان اینکه این بلاک دارای ۱۹ دهانه تونل به طول ۹ هزار و ۱۹ متر، شش دهانه پل به طول ۵۶۷ متر و ۴۴ دهانه قوس به شعاع های مختلف است، گفت: کیفیت مصالح به کار رفته برای بازسازی خطوط ریلی لرستان مطلوب بوده و از ریل های جدید ۱۸ متری uic۶۰، تراورس های بتونی B۷۰ و بالاست های مرغوب استفاده شده و جایگزین ریل های قدیمی U۳۳ و تراورس های فلزی و بالاست های فرسوده می شود.

وی افزود: با انجام کار بازسازی شاهد افزایش سرعت، کاهش زمان سیر قطارها، افزایش چشمگیر ایمنی، کاهش سوانح و آلودگی صوتی خواهیم بود.