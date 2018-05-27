انیمیشن «هیچکس» جواز حضور در اسکار دانشجویی ۲۰۱۹ را به دست آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، انیمیشن کوتاه «هیچکس» به کارگردانی الهام طرقی پس از حضور در بخش مسابقه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی In The Palace بلغارستان، بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی انیماموندی برزیل و چهل و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم آتلانتا به عنوان یک فیلم کوتاه دانشجویی جواز حضور در رقابت‌‎های اسکار دانشجویی ۲۰۱۹ را به دست آورد.

این انیمیشن کوتاه پیش از این با حضور در ۵۲ جشنواره ملی و خارجی موفق به کسب هفت جایزه و چهار عنوان نامزدی شده است.

داستان انیمیشن کوتاه «هیچکس» در مورد گربه‌ای سفید رنگ است که در شهری با ساکنان سیاه رنگ زندگی می‌کند. هیچ کدام از ساکنان شهر به او توجه نمی‌کنند چون متفاوت به نظر می‌رسد. حتی گربه‌های سیاه او را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهند تا اینکه در اوج ناامیدی یک پرنده سفید کوچک را ملاقات می‌کند.

دیگر عوامل این انیمیشن کوتاه عبارتند از نویسنده، کارگردان و تهیه کننده: الهام طرقی، لی اوت، استوری بورد: الهام طرقی، انیماتور: الهام طرقی، رنگ، طراحی فضا و کاراکتر: الهام طرقی، دستیار تهیه: الهه طرقی، آهنگساز: میلاد موحدی، صداگذار: فرشید جلیلی و محمد عباسی.