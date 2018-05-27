به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، جشنواره فیلم همپتونز برای دهمین سال بخش مستندهای تابستانی خود را برگزار میکند.
این بخش با نمایش فیلمی از اچبیاو با عنوان «رابین ویلیامز: وارد ذهن من شو» آغاز میشود. این فیلم مستند که درباره زندگی بازیگر محبوب سینماست، ۲۹ ژوئن اکران میشود.
مستندهای دیگری نیز در این بخش به نمایش درمیآید که مستندی درباره برادوی نیز از آن جمله است. پس از نمایش هر فیلم یک جلسه پرسش و پاسخ نیز در نظر گرفته شده که با حضور عوامل سازنده یا موضوع مستند برگزار میشود. در این جلسات آلک بالدوین که یکی از روسای امسال جشنواره است نیز حضور خواهد داشت.
بالدوین با ابراز خوشحالی از این که مستندهایی قوی و پرقدرت امسال در این بخش به نمایش درمیآیند، گفت با چنین فیلمهایی در طول ۱۰ سال توانستهاند مخاطبان این جشنواره را راضی نگه دارند.
مستند رابین ویلیامز که در سایت روتن تومیتوز با امتیاز ۱۰۰ درصد روبه رو شده محصول ۲۰۱۸ ساخته مارینا زنوویچ است. رابین ویلیامز، بیلی کریستال، پام داوبر از چهرههایی هستند که در این فیلم حضور دارند.
این فیلم بیش از همه با صدای خود ویلیامز به زندگی این بازیگر و کمدین خلاق و محبوب میپردازد و با استفاده از تصاویر بسیار باارزش از آرشیوی که قبلا هرگز دیده نشده بود، مخاطبان را با خود به زندگی فوقالعاده ویلیامز میبرد و گوشههایی از جنونی را که سرانجام او را به نابودی کشاند روشن میکند.
این فیلم که نخستین بار اوایل امسال در جشنواره فیلم ساندنس به نمایش درآمد، ۱۳ جولای در آمریکا اکران خواهد شد.
امسال بیست و ششمین دوره جشنواره فیلم همپتونز برگزار میشود.
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