افشین صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کشت گلخانه‌ای راهی موثر برای تولید بیشتر و اشتغال است و صرفه جویی در مصرف آب و استمرار در تولید، از مزایای کشت گلخانه‌ای است.

وی گفت: سطح زیرکشت گلخانه‌های استان کرمانشاه هم اکنون بیش از ۵۰ هکتار است که از این سطح حدود ۸ و نیم میلیون گل شاخه بریده و ۱۶ هزار تن محصول خارج از فصل، انواع سبزی و صیفی برداشت و به بازار مصرف عرضه می‌شود.

صفوی بیان کرد: امسال بنا داریم عملیات اجرایی حدود ۵۰ هکتار گلخانه را در سطح استان، آغاز کنیم که عملیات اجرایی حدود ۳۰ هکتار در مجتمع گلخانه‌ای آغاز شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: از سرمایه گذاران دعوت می‌شود که در بخش گلخانه سرمایه گذاری کنند،

وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با استفاده از تسهیلات بانکی با سود مناسب از طریق بانک‌های مختلفی که در سطح استان هستند تسهیلات مناسب را جهت احداث گلخانه اعطا می کند.