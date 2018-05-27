دادگاه فدرال عراق: عدم تایید نتایج انتخابات به کمیساریا مربوط است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دادگاه فدرال عراق دادخواست ارائه شده مبنی بر عدم تایید نتایج انتخابات به بهانه وجود تخلفات در روند انتخابات به این علت که در حیطه آن نیست و به کمیساریای مستقل انتخابات مربوط است را رد کرد.

ایاس الساموک سخنگوی این دادگاه گفت: دادگاه فدرال امروز ۲۷ ماه مه به دادخواست ارائه شده درباره وقوع تخلفات انتخاباتی در انتخاباتی که در ۱۲ ماه مه برگزار شد، جلسه ای برگزار کرد تا این دادخواست که شاکی از رئیس دادگاه فدرال خواسته بود که نتایج انتخابات را بر اساس بند هفتم ماده ۹۳ قانون اساسی مورد تایید قرار ندهد، مورد رسیدگی قرار دهد.

وی افزود: دادگاه تاکید کرد که به این موضوعات نمی پردازد و این به کمیساریای مستقل انتخابات مربوط است و این نهاد صاحب رای در پذیرش شکایات و اعتراضات درباره تخلفاتی است که گفته می شود در روند انتخابات رخ داده است و تنها تصمیمات اتخاذی از سوی کمیساریا می‌تواند محل شکایت نزد دستگاه قضایی باشد و مسئول آن نیز یک هیأت قضایی در دادگاه تجدیدنظر عراق است. از این رو دادگاه تصمیم به رد دادخواست گرفت.

از سوی دیگر عبدالستار بیرقدار سخنگوی شورای عالی قضایی عراق گفت: شورای عالی قضایی کمیساریای عالی مستقل انتخابات را خطاب قرار داده که شکایات ارائه شده از سوی معترضین به نتایج انتخابات را به موجب احکام ماده ۸ از قانون شماره ۱۱ سال ۲۰۰۷ به منظور رسیدگی به آن و اتخاذ تصمیمات درباره آن تا زیان دیده بتواند نزد هیات قضایی انتخابات در دادگاه تجدید نظر شکایت کند، بپذیرد.