کلاهبرداری پیامکی و تلفنی در حال افزایش است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی جمالی اظهار داشت: با توجه به هشدارها و اطلاع‌رسانی‌های پلیسی متأسفانه یکی از جرایمی که امروزه در فضای مجازی وجود دارد و مبالغ زیادی از همشهریان عزیز سرقت می‌شود کلاهبرداری از طریق ارسال پیامک یا تماس‌های تلفنی است.

وی افزود: افراد کلاهبردار با ارسال پیامک و برقراری تماس با افراد و طرح مواردی مانند برنده شدن در قرعه‌کشی برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و یا ارگان‌ها و شرکت‌های مختلف از قربانیان درخواست می‌کنند جهت انجام مراحل دریافت جایزه خود به دستگاه عابر بانک مراجعه کنند.

وی ادامه داد: کلاهبرداران پس از جلب اعتماد قربانیان و مراجعه آنان به دستگاه‌های عابر بانک و آن هم در پایان وقت اداری و یا روزهای پنجشنبه و جمعه که دسترسی برای مسدود کردن کارت از سوی بانک ها میسر نیست اقدام ،و به عنوان اولین شگرد درخواست تغییر زبان دستگاه را می‌کنند و در پی این تغییر زبان با اغفال افراد، رمز بانکی، شماره کارت، تاریخ انقضاء و cvv2 را از افراد دریافت کرده و از حساب قربانیان برداشت می‌کنند.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه با توصیه به عموم مردم یادآور شد: به هیچ عنوان اطلاعات مهم حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار نداده و برای واریز مبلغ به حسابتان صرفا داشتن شماره حساب یا شماره کارت بانکی کافی است و بقیه اطلاعات حساب بانکی از جمله رمز اول یا دوم، کد CVV2، تاریخ انقضای کارت و حتی مراجعه شما به دستگاه خودپرداز هیچ لزومی ندارد. همچنین باید رمزهای بانکی خود را به صورت دوره‌ای تغییر دهید و از اعدادی مثل شماره شناسنامه، سال تولد و سایر اعدادی که قابل حدس زدن باشند استفاده نکنید.

سرهنگ جمالی در پایان گفت: از عموم مردم درخواست داریم در صورت مواجهه با موارد مشابه و سایر جرایم رایانه‌ای مراتب را سریعاً از طریق وب‌سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir گزارش کنند.