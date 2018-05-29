 کلیات دوره دکتری مدیریت شهری تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، علیرضا رهایی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد با اشاره به مباحث مطرح‌شده درخصوص جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی این دانشگاه گفت: یکی از موضوعات مورد بحث در این جلسه، تدوین برنامه دوره دکتری مدیریت شهری بود که ضرورت و کلیات این برنامه به تصویب اعضا رسید.

وی با بیان اینکه تدوین برنامه دوره دکتری مدیریت شهری یکی از برنامه های بسیار جذاب و مورد تقاضای سازمان شهرداری ها، شوراهای شهر و مراجع مختلف است، افزود: در این جلسه مقرر شد این برنامه توسط یک کمیته بین رشته‌ای نهایی و به اجرا درآید.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه موضوع آیین‌نامه استعدادهای درخشان و امکان ادامه تحصیل همزمان در دو رشته، دیگر موضوع مطرح‌شده در شورا بود، گفت: کلیات این موضوع مصوب و مقرر شد که شیوه‌نامه‌ای با تایید شورای هماهنگی گروه های برنامه ریزی تهیه و به اجرا درآید.

رهایی خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسه آیین‌نامه داخلی شورای برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی نیز با اصلاحاتی به تصویب اعضا رسید.