فاصله زیاد بخش مسکن مددجویان کمیته امداد خوزستان با وضعیت مطلوب

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی موصلی شامگاه سه شنبه در نشست خبری خود به مناسبت آغاز هفته اکرام ایتام، با اشاره به رشد ۳۰ درصدی کمک های مردمی در سال گذشته، مجموع این کمک ها را ۱۰۸ میلیارد تومان برشمرد و اظهار کرد: تحقق این رقم با همکاری رسانه های استان و احساس مسئولیت مردم صورت گرفت.

وی، بیشترین رشد را در بخش زکات اعلام کرد و افزود: حوزه زکات با رشد ۴۵ درصدی نسبت به قبل به رقم ۲۱ میلیارد تومان رسید که این مبلغ در اختیار شورای زکات استان قرار گرفت.

موصلی بیان کرد: سال گذشته مبالغ جمع آوری شده در سرفصل صدقات ۱۶ میلیارد تومان و سر فصل اکرام ایتام و طرح های محسنین ۲۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بود و در مراسم های جشن نیکوکاری و جشن عاطفه های نیز حدود ۴۳ میلیارد تومان پول جمع آوری شد.

وی، مهمترین راهبرد کمیته امداد امام خمینی(ره) در سراسر کشور را تلاش در راستای توانمند کردن جامعه هدف این نهاد برشمرد و بیان کرد: توانمندسازی مددجویان رویکرد محوری و قالب کمیته امداد امام خمینی(ره) در سال های اخیر بوده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خوزستان با تأکید بر توسعه اشتغال، توجه به کسب و کارهای خرد و توانمند سازی فکری، فرهنگی و اجتماعی است، گفت: سال گذشته با همکاری بانک ها و صنایع استان در مجموع هفت هزار و ۶۰۰ فرصت شغلی را برای جامعه هدف کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایجاد کردیم.

موصلی از تخصیص ۹۶ میلیارد تومات تسهیلات بانکی برای این مهم خبر داد و افزود: سال گذشته با همکاری فنی و حرفه ای آموزش ۱۱ هزار نفر در دستور کار قرار گرفت و با همکاری شرکت ها و صنایع استان برای ۶۸۰ نفر بحث کاریابی انجام شد.

وی، جامعه هدف اشتغال زایی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان در سال جاری را هشت هزار نفر برشمرد و تصریح کرد: برای تحقق این هدف ۱۲۰ میلیارد تومان از منابع بانکی پیش بینی شده است. علاوه بر این پیش بینی کاریابی برای ۸۰۰ نفر در شرکت ها و صنایع استان در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خوزستان ادامه داد: رویکرد ما در حوزه اشتغال حرکت به سمت طرح های نوین ، دانش بنیان و با طرح های بت ارزش افزوده بالا است و بر این اساس طی چند هفته گذشته تفاهم‌نامه های بین دانشگاه چمران و پارک علم و فناوری امضا شد که طرح ها در سال ۹۷ به سمت طرح های دانش بنیان با داشتن مزیت نسبی بالاتر برای جامعه هدف سوق پیدا کنند.

موصلی، پیاده سازی الگوهای جدید اشتغال همچون مشارکت با کارآفرینان و شتابدهی ایده کارآفرینان را از جمله رویکردهای کمیته امداد برشمرد و افزود: توجه به مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق با ضریب محرومیت بالا از جمله رویکردهای کمیته امداد در تمامی سرفصل ها است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خوزستان با بیان اینکه در حوزه مسکن نیازمندان سال گذشته دو هزار و ۵۰۰ خدمت بخش مسکن با همکاری بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و سپاه حضرت ولیعصر و قرارگاه منطقه ای کربلا به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد استان ارئه شد.

وی با بیان اینکه در حوزه مسکن افراد تحت پوشش کمیته امداد با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم، گفت: برای سال جاری ۳ هزار و ۵۰۰ خدمت در حوزه مسکن نیازمندان پیش بینی شده و تلاش داریم رشد بیش از ۱۰۰ درصدی در بخش اعتباری این حوزه داشته باشیم.

موصلی، هزینه کرد سال گذشته در حوزه مسکن نیازمندان را ۲۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برشمرد و اظهار کرد: امسال با توافقنامه ای برای احداث دو هزار واحد مسکونی با استانداری منعقد شده که شتاب خوبی در این این حوزه است چراکه نزدیک به ۶ هزار خانواده تحت پوشش فاقد مسکن داریم و امیدوار هستیم با اجرای این طرح یک سوم آن ها صاحب مسکن شوند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خوزستان با اشاره به آغاز هفته اکرام ایتام واطعام نیازمندان از ۱۵ ماه رمضان تا ۲۱ رمضان گفت: تلاش های کمیته امداد امام خمینی(ره) در این هفته بر محورهای ‌توسعه طرح ارزشمند اکرام ایتام و اطعام نیازمندان استوار است؛ در حال حاضر در استان ۳۵ هزار نفر قبل از ماه رمضان به عنوان حامی در طرح اکرام ایتام ثبت نام کردند و مجموع کمک های آن ها ۲۸ میلیارد تومان بود .

وی اظهار کرد: در ماه رمضان امسال هدف‌گذاری بر افزودن ۱۲ هزار حامی جدید است؛ در ۱۰ روز اول ماه رمضان سه کهزار حامی جدید ثبت نام شده و امید است این هدف‌گذاری تا پایان ماه رمضان محقق شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خوزستان با بیان اینکه باید به فرهنگ انفاق و نیکوکاری کمک شود، گفت: منابع کمیته امداد امام خمینی(ره) محدود بوده و ‌بخشی از منابع از طریق دولت تامین می شود اما بخش عمده ای از کمک های مردمی است.

وی ادامه داد: در حوزه خدمات مسکن محرومین ۱۶ میلیارد تومان از طریق کمک های مردمی و تنها پنج میلیارد تومان از منابع مردمی بود؛ توسعه مراکز نیکوکاری و بهره گیری از ظرفیت های مساجد سیاستی است که برای تحقق هدف مشارکت های مردمی در دستور کار قرار دارد.

موصلی، محور دوم برنامه های هفته اکرام مرا اطعام و دادن افطاری به روزه داران نیازمند عنوان کرد و گفت: سال گذشته در مجموع ۸.۵ میلیارد تومان کمک برای اطعام نیازمندان از سوی مردم استان تامین شد و امسال در تلاش هستیم حدود ۱۰ میلیارد تومان مجموع سبد غذایی از سوی شرکت ها، صنایع و مردم برای نیازمندان تأمین شود.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه امکان حضور تمامی افراد تحت پوشش کمیته امداد بویژه خانوارهایی که در روستاها هستند برای مراسم افطاری وجود ندارد، طرحی را در دستور کار قرار داریم که طی آن این بسته های غذایی آماده و برای این خانواده ها ارسال می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خوزستان محور سوم کمیته امداد را در پایان ماه رمضان بهره گیری از ظرفیت ذکات فطریه دانست و گفت: سال گذشته مردم استان ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان ذکات دادند و امسال با همکاری ویژه با مساجدی که نماز عید فطر برگزار می شود تعاملاتی صورت گرفته تا ذکات را به دست نیازمندان آن منطقه برسانیم.

موصلی با بیان اینکه در این خصوص هدف گذاری کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ۶ میلیارد تومان است، گفت: حضور خیران و نیکوکاران در قالب طرح مفتاح الجنه و بازدید از خانوادهای ایتام نیز از برنامه های کمیته امداد است.

وی خبر داد: ۱۴ هزار یتیم و فرزند محسنین در حال حاضر تحت حمامیت کمیته امداد امام خمینی(ره)هستند و سرانه دریافتی ایتام در سال گذشته از طریق طرح حامیان ۱۶۰ هزار تومان بود.

موصلی بیان کرد: فقر مطلق با فقر نسبی تفاوت هایی دارد که سال گذشته رشد قابل توجهی در دریافت کمک معیشت خانواده ها شاهد بودیم و رشد متوسط سه برابری را با عنایت دولت و مجلس برای خانواده های تحت حمایت خود داشتیم.

وی با اشاره به اینکه۹۰ درصد معادل ۹۶ میلیارد تومان از اعتبارات سال گذشته کمیته امداد امام خمینی(ره) استان جذب شده عنوان کرد: افزایش این دریافتی به حل مسائل و مشکلات خانواده های تحت حمایت کمک شایانی داشت؛ سهم جامعه هدف خوزستان از متوسط کشوری کمتر نبوده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خوزستان با اشاره به ثبت ۳۰۰ مؤسسه خیریه در خوزستان و انعقاد تفاهمنامه های همکاری با تعدادی از آنها گفت: ۴۳ مرکز نیکوکاری استان امسال به ۸۰ مرکز نیکوکاری افزایش پیدا می کند.

موصلی در خصوص خودکفایی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گفت: سال گذشته حدود دو هزار و ۳۱۰ خانواده با اجرای طرح های اشتغال زایی و یا کاریابی در موسسات مختلف به خود کفایی رسیدند.