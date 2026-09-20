به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدموسی حسینی عصر یکشنبه با تشریح برنامههای هفته دفاع مقدس و دومین کنگره ملی چهار هزار شهید استان گلستان در نشست خبری اظهار کرد: این برنامهها با مشارکت ردههای مختلف سپاه، نواحی مقاومت بسیج، حوزهها و پایگاههای بسیج در سراسر استان برنامهریزی شده است.
وی افزود: از مجموع پنج هزار و ۱۰۰ برنامه پیشبینیشده، ۲۳۱ برنامه در سطح استان به عنوان برنامه شاخص انتخاب شده و ۳۰ برنامه نیز به عنوان برنامههای منتخب شهرستانی در جدول برنامههای هفته دفاع مقدس قرار گرفته است.
از زنگ ایثار در مدارس تا اجرای برنامههای فرهنگی و جهادی
فرمانده سپاه نینوا گلستان با اشاره به بخشی از برنامههای این هفته گفت: رژه حماسی موتورسواران گردانهای بسیج، افتتاح مرکز «نفس» توسط بسیج جامعه پزشکی، تجلیل از ایثارگران جامعه ورزش، همایش زنان قهرمانپرور، یادوارههای شهدا، عطرافشانی گلزار شهدا، برگزاری نمایشگاههای عکس، مسابقات ورزشی، میزهای خدمت جهادی و محافل انس با قرآن از جمله این برنامههاست.
حسینی ادامه داد: زنگ ایثار و مقاومت نیز اول مهرماه با همکاری آموزش و پرورش در مدارس سراسر استان به صدا درمیآید و برنامههای مختلفی در واحدهای دانشآموزی اجرا خواهد شد.
وی دیدار با خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان و پیشکسوتان دفاع مقدس، اعزام تیمهای پزشکی شهید رهنمون به مناطق مختلف استان، اعزام راویان دفاع مقدس و مقاومت به مدارس و دانشگاهها، برگزاری کارگاه شعر مقاومت، بازسازی عملیات فتحالمبین در اسکله قدیم بندرگز و افتتاح طرحهای محرومیتزدایی در شهرستان آزادشهر را از دیگر برنامههای پیشبینیشده عنوان کرد.
فرمانده سپاه نینوا گلستان از اجرای مجموعهای از برنامههای رسانهای و فرهنگی نیز خبر داد و گفت: پخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی، مسابقات «سرگذشت استعمار»، اکران سیار فیلم «جانشین»، تولید محتوای رسانهای با محوریت «روایت اقتدار»، برگزاری نشستهای جهاد تبیین و روشنگری و اجرای برنامههای فرهنگی در محلات از دیگر برنامههای این ایام است.
حسینی افزود: در قالب عملیات فرهنگی «همقدم تا شهادت» نیز برنامههایی همچون نوای وحدت، اجرای سرودهای انقلابی در میادین و خیابانها، سفیران جادهها، ماشیننویسی با موضوع شهدا، نمایشگاه دفاع مقدس، دیدارهای خانگی با خانواده شهدا، فضاسازی شهدایی و طرح «همخون با شهدا» با محوریت اهدای خون اجرا خواهد شد.
«جانفدا» ۱۶ مهرماه در ۱۴ شهرستان گلستان برگزار میشود
وی با اشاره به برگزاری همایش اقتدار «جانفدا» اظهار کرد: این برنامه که پیشتر برای شهریورماه پیشبینی شده بود، به ۱۶ مهرماه منتقل شد تا زمینه حضور گسترده جانفدایان و نمایش توان سازمان رزم سپاه در استان فراهم شود.
فرمانده سپاه نینوا گلستان گفت: همایش اقتدار جانفدایان در سطح کشور برگزار میشود و در گلستان نیز این برنامه در ۱۴ شهرستان اجرا خواهد شد.
حسینی با اشاره به نقش رسانهها در پوشش این رویداد افزود: تلاش میکنیم در این همایش اقشار مختلف مردم را به صحنه بیاوریم و تصویر متنوعی از مدافعان ایران و انقلاب اسلامی ارائه کنیم. نشست جداگانهای نیز برای تشریح جزئیات برنامه با خبرنگاران برگزار خواهد شد.
وی همچنین به دومین کنگره ملی چهار هزار شهید استان گلستان اشاره کرد و گفت: این کنگره هفتم آبانماه برگزار میشود و برای اجرای آن شورای سیاستگذاری به ریاست نماینده ولیفقیه در استان و با دبیری استاندار تشکیل شده است. ستاد اجرایی نیز به ریاست استاندار و دبیرکلی فرمانده سپاه نینوا فعالیت میکند.
فرمانده سپاه نینوا گلستان افزود: ۲۰ کمیته تخصصی در بخشهای مختلف از جمله فرهنگی، هنری، رسانه، فضای مجازی، دانشآموزی، دانشگاهیان، بانوان، ورزش، نشر، جمعآوری آثار شهدا، یادوارهها، سازندگی و خدمات اجتماعی، تبلیغات و فضاسازی و امور ایثارگران مسئولیت اجرای برنامههای کنگره را برعهده دارند.
وی با بیان اینکه ۱۹۴ برنامه عمومی و ۴۳ برنامه شاخص در قالب فعالیت این کمیتهها پیشبینی شده است، اظهار کرد: بخشی از این برنامهها اجرا شده و بخش دیگری تا زمان برگزاری اجلاسیه نهایی خواهد شد.
تولید آثار هنری بومی و ۴۰۰۰ خدمت به نیابت از شهدا
حسینی یکی از سیاستهای اصلی دومین کنگره شهدای گلستان را استفاده از ظرفیتهای بومی استان دانست و گفت: استفاده از توان داخلی استان بهویژه در حوزه فرهنگ و هنر، از خطوط اصلی این کنگره بوده و در همین چارچوب هنرمندان گلستانی تولیدات متعددی را در دست اجرا دارند.
وی افزود: یک نمایش میدانی با موضوع تاریخ گلستان از صدر اسلام تا عصر حاضر در حال آمادهسازی است که سناریو، بازیگران، کارگردان و عوامل آن از هنرمندان استان هستند. همچنین یک سمفونی ـ اپرا با مشارکت هنرمندان موسیقی گلستان تولید شده که در قالب بخشهای مختلف، حماسههای استان را روایت میکند.
فرمانده سپاه نینوا گلستان از تولید حدود ۶۰ مستند با مشارکت صداوسیما و هنرمندان استان خبر داد و گفت: تولید یک سرود استانی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی نیز در دستور کار قرار گرفته که در روز اجلاسیه رونمایی خواهد شد.
حسینی با اشاره به تولید آثار کمیک با موضوع شهدا و قهرمانان دفاع مقدس بیان کرد: هدفگذاری برای تولید ۱۰۰ کمیک انجام شده و ۲۰ اثر باید پیش از اجلاسیه آماده شود. این آثار علاوه بر معرفی شهدا، به معرفی رزمندگان و قهرمانانی میپردازد که با وجود نقشآفرینی در دفاع مقدس، کمتر شناخته شدهاند.
وی ادامه داد: در بخش تکریم خانواده شهدا نیز چهار هزار تصویر از شهدای استان بازسازی و بهروزرسانی شده که بخشی از آن مربوط به خانوادههایی است که پدر، مادر، همسر یا فرزندان شهید در قید حیات هستند و این تصاویر در قالب قاب عکس به خانوادهها تقدیم خواهد شد.
فرمانده سپاه نینوا گلستان از آمادهسازی ۱۳۷ عنوان کتاب نیز خبر داد و گفت: ۶۰ عنوان از این آثار تجدیدچاپ شده، ۶۰ عنوان در حال چاپ و سایر آثار نیز در مراحل ویرایش قرار دارند.
حسینی اضافه کرد: سایت دومین کنگره چهار هزار شهید گلستان نیز راهاندازی شده و اطلاعات مربوط به شهدا، تصاویر و سرگذشت آنان در این بستر بارگذاری میشود.
وی اجرای طرحهای محرومیتزدایی را بخش دیگری از برنامههای کنگره دانست و گفت: اهدای ۵۰۰ جهیزیه، آزادسازی زندانیان، اجرای پروژههای محرومیتزدایی، پرداخت تسهیلات کمبهره برای اشتغال و اجرای پروژههای عمرانی از جمله این اقدامات است.
فرمانده سپاه نینوا گلستان ادامه داد: اجرای چهار هزار خدمت به نیابت از چهار هزار شهید، برگزاری اجلاسیه شهدای دانشآموز و فرهنگی، شهدای دانشجو و اساتید، همایش مرزداران و سران طوایف، برگزاری بیمارستان صحرایی تخصصی و گردهمایی فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس نیز در برنامههای این کنگره قرار دارد.
حسینی تأکید کرد: دبیرخانه دومین کنگره چهار هزار شهید گلستان پس از برگزاری اجلاسیه تعطیل نخواهد شد و فعالیتهای آن تا برگزاری کنگره بعدی در سال ۱۴۱۰ ادامه پیدا میکند.
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