۹۰ کارت صنعتگری برای صنعتگران آبادان و خرمشهر صادر شد

سجاد پاک گهر در حاشیه برپایی نمایشگاه صنایع دستی صنعتگران بخش اروندکنار و مرکزی آبادان و بخش مینوشهر خرمشهر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از تعداد کل کلرتهای صادر شده ۷۰ کارت مربوط به صنعتگران آبادانی و ۲۰ نیز مربوط به صنعتگران خرمشهری است.

وی با اشاره به شناسایی ۳۰۰ صنعتگر در شهرهای آبادان و خرمشهر اظهار کرد: کارت شناسایی صنعتگری در واقع هویت فرد هنرمند است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرهای آبادان و خرمشهر تصریح کرد: کارت شناسایی صنعتگری از طریق سامانه الکترونیکی صادر می شود و صنعتگران و هنرمندان می توانند از این طریق از بسته های حمایتی دولت بهره مند شوند.

پاک‌گهر افزود: ۱۰۰ اثر صنایع دستی شامل حصیربافی، هویه کاری، بافندگی، قالی بافی از ۳۰ هنرمند و صنعتگر بخش های اروندکنار، بخش مرکزی آبادان و مینوشهر خرمشهر در نمایشگاه صنایع دستی آبادان به نمایش گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه به مناسبت سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر برپا شده اظهار کرد: این نمایشگاه تا ۱۳ خردادماه جاری در محل تالار موزه هنرهای تجسمی آبادان واقع در خیابان ۱۵ احمدآباد دارد این و علاقمندان می توانند از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ از این نمایشگاه دیدن کنند.