به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی شیبانی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش پیشگامان انقلاب اسلامی طی سخنانی با بیان این که مردم شهیدپرور دشت ورامین با نگین ۱۵ خرداد معرفی‌ شده‌اند، گفت: همه وظیفه داریم تا راه شهدای ۱۵ خرداد را ادامه داده و فرهنگ ۱۵ خرداد را حفظ کنیم.

شیبانی در ادامه با اشاره به اینکه میان همه قیام هایی که قبل از قیام ۱۵ خرداد به وقوع پیوسته بود، تنها قیام ۱۵ خرداد بود که به ثمر نشست و منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد افزود: به پاس این پیروزی و به پاس بر پا شدن این انقلاب همه مردم وظیفه داند که نام و یاد شهدای انقلاب را زنده نگه دارند شهیدانی که برای همیشه در تاریخ این مرز و بوم زنده هستند.

وی با بیان اینکه باید با بصیرت به دشمن شناسی بپردازیم گفت: مردم ورامین همواره حامی و پشتیبان نظام و انقلاب و رهبری بوده اند و این قیام نگینی برای انقلاب محسوب می شود و مردم تنها با اتحاد و وحدت می توانند این انقلاب را حفظ کنند.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا اظهار داشت: مردم این خطه در سال ۴۲ بهترین زمان ممکن را برای قیام انتخاب کردند و دعوت رهبر انقلاب را لبیک گفتند که نتیجه اش این شد که انقلاب شکوهمند اسلامی به ثمر نشست.

شیبانی در پایان با اشاره به برگزاری همایش های این چنینی گفت: راه زنده نگه‌داشتن نام شهدا و قیام ۱۵ خرداد تنها در سایه برگزاری این همایش ها می باشد و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران به برکت وجود شهدای انقلاب و قیام هایی همچون قیام ۱۵ خرداد به بار نشسته است.