نگاهی به نتایج اخیر کوزوو، حریف جدید تیم ملی فوتبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، توییتر فدراسیون فوتبال کوزوو شب گذشته در خبری اعلام کرد که تیم ملی فوتبال ایران و کوزوو روز یکشنبه هفته بعد در استانبول به مصاف هم خواهند رفت.

رایزنی فدراسیون فوتبال ایران با کوزوو بعد از قطعی شدن لغو دیدار تدارکاتی با یونان بود که طی روزهای گذشته آماده سازی تیم ملی کشورمان را تحت تاثیر قرار داد.

فدراسیون فوتبال ایران که مدعی شده بود در صورت لغو دیدار بازی با یونان از این کشور اروپایی غرامت می گیرد، فرصت را از دست نداده و بعد از مذاکره با کوزوو این کشور را جایگزین یونان کرد.

کوزوز طی دو ماه گذشته سه بازی تدارکاتی انجام داده و در هر سه بازی به پیروزی رسیده است. این تیم ابتدا تیم ماداگاسکار را با یک گل شکست داد و سپس با نتیجه ۲ بر صفر بورکینافاسو را از پیش رو برداشت.

کوزوو دو روز پیش هم در سوئیس به مصاف تیم آلبانی رفت و با نتیجه ۳ بر صفر این حریف خود را شکست داد تا با ثبت سه برد متوالی به مصاف شاگردان کارلوس کی روش بیاید.

کوزوو البته در سال ۲۰۱۷ تجربه تلخی داشت و در این سال تمام بازی های انتخابی جام جهانی روسیه را به حریفانش یعنی اوکراین، ایسلند، فنلاند، ترکیه و کرواسی واگذار کرد.

سرمربی کوزوو «برنار شالاند» سوئیسی است و با این تیم در رده ۱۵۲ فیفا قرار گرفته است.