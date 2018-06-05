به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی پرسپولیس در حالی تعطیلات میان فصل را پشت سر می گذارد که به دلیل محرومیت این باشگاه از سوی فدراسیون بین المللی فوتبال از حضور در پنجره نقل و انتقالاتی نتوانستند لیست خریدی را به حمیدرضا گرشاسبی تحویل دهند تا وی به عنوان سرپرست باشگاه پرسپولیس مشغول خرید و مذاکره با بازیکنان مدنظر شود.

با این حال خروج برخی بازیکنان نظیر صادق محرمی و فرشاد احمدزاده از لیست بازیکنان به دلیل ترانسفر به باشگاههای اروپایی سبب شد تا گرشاسبی با اجازه برانکو ایوانکوویچ وارد مذاکره با بازیکنان جدید شود.

برانکو ایوانکوویچ در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص این موضوع گفت: بله! من با آقای گرشاسبی ارتباط تنگاتنگی دارم. کاملا مثل همیشه هماهنگ هستیم.

سرمربی پرسپولیس درباره حضور بازیکنانی نظیر سروش رفیعی و مهدی شیری در لیست خریدش تصریح کرد: باشگاه از حضور در نقل و انتقالات محروم است. بنابراین نمی توانیم بازیکن جدید بگیریم. بازیکنانی که نام بردید خوب هستند اما باشگاه از حضور در نقل وانتقالات محروم است. روزانه با آقای گرشاسبی در تماس هستیم و کاملا می دانیم چه اهدافی را دنبال می کنیم. اما شرایط فعلی را که محروم هستیم هم در نظر بگیریم.

صحبت های ایوانکوویچ نشان می دهد هواداران پرسپولیس امیدی به بازشدن پنجره نقل و انتقالاتی این تیم نباید داشته باشند و این تیم باید با وضعیت موجود، رقابت های فصل آینده لیگ برتر و همچنین ادامه بازی های لیگ قهرمانان آسیا را آغاز کند.

سرمربی سرخپوشان پایتخت که این روزها در کرواسی به سر می برد در ادامه صحبت هایش با خبرنگار مهر، درباره رفتن صادق محرمی و فرشاد احمدزاده از پرسپولیس و همچنین نبودن نام محسن مسلمان در لیست بازیکنان مدنظرش تصریح کرد: تک تک بازیکنانی که اسم بردید برای پرسپولیس زحمت کشیدند و برای آنها آرزوی موفقیت می‌کنم. همین و بس! برای تمام آنها بهترین ها را در تیم های جدیدشان آرزو می کنم. ما هم به کارمان با تمام قدرت ادامه می دهیم تا به اهدافمان برسیم.

برانکو ایوانکوویچ در حالی نگاه خوشبینانه خود را برای رقابت با تیم هایی نظیر سپاهان، استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز که در نقل و انتقالات خیلی جدی حضور دارند حفظ کرده است که شایعات زیادی نیز پیرامون تخریب احتمالی سرمربی موفق سرخپوشان در همان بازی های ابتدایی لیگ برتر و توسط برخی افراد خاص به گوش می رسد. وی در پاسخ به این سوال که برخی ها شما را تهدید کرده اند که اگر در سه هفته نخست لیگ برتر امتیاز نگیرید تیم را به هم می زنند اظهار داشت: حقیقتش این است که بطور دقیق متوجه این صحبت نمی شوم و نمی دانم از کدام اتفاق صحبت می‌کنید.

سرمربی پرسپولیس که بار دیگر از سوی کارلوس کی روش بطور غیرمستقیم متهم به برخی رفتارهای دوگانه شده است در فاصله چند روز مانده به آغاز رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه گفت: من سرمربی پرسپولیس هستم و کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی. بهتر است من درباره تیم خودم صحبت کنم و کی روش هم درباره تیم ملی. تنها می توانم برای تیم ملی در جام جهانی آرزوی موفقیت داشته باشم و امیدوارم بازی های خوبی انجام شود.

برانکو ایوانکوویچ بار دیگر نشان داد نمی‌خواهد خودش را بی دلیل وارد حاشیه های ناخواسته کند. او برای بازیکنانی که رفتند آرزوی موفقیت کرد و با احساسات هواداران برای جذب بازیکن جدید هم بازی نکرد. پروفسور پرسپولیسی ها وارد جنگ با کی روش در آستانه بازی های جام جهانی هم نشد تا مبادا پس از اتمام این بازی ها محکوم به عدم همکاری شود.