به گزارش خبرنگار مهر، یک ماه از ورود سرمربی مقدونیه ای تیم ملی هندبال مردان ایران به تهران می گذرد. در این مدت دو اردوی تدارکاتی با حضور بیش از ۲۰ بازیکن منتخب از لیگ های برتر این رشته در تالارهندبال تهران برگزار شد و قرار است اردوی سوم از ابتدای هفته آینده با ورود لژیونرها برگزار شود.

گفتگوی «زوران کاستاراتوویچ» سرمربی تیم ملی هندبال مردان ایران را با خبرگزاری مهر بخوانید.

* خبرگزاری مهر - آقای زوران از دو اردوی برگزار شده راضی بودید و آیا امکانات اردوها خوب بود؟

- کاستاراتوویچ: اردوهای برگزار شده خوب بود و از وضعیت پیشرفت بچه ها و امکاناتی که در این مدت برای برگزاری تمرینات در اختیارم بود راضی بودم.تمرینات این دو اردو جدی و منظم دنبال شد.

* برنامه شما برای برگزاری اردوی بعدی چه خواهد بود ؟

- قرار است اردوی سوم از هفته آینده برگزار شود. لژیونرها هم به مرور در چند روز اول به این اردو ملحق می شوند و تعداد بازیکنان اضافه می شود و باز هم تمرینات را جدی و منظم دنبال خواهیم کرد.

* آیا بازیکنانی از اردوی اول و دوم حذف خواهند شد؟

- بله برخی از این بازیکنان برای اردوهای بعدی انتخاب می شوند که اسامی آنها را به فدراسیون خواهم داد.

* دو مرحله از اردوهای تیم ملی برگزار شده و هنوز تکلیف کمک مربیان شما مشخص نیست آیا در این خصوص تصمیم گیری کرده اید؟

- قرار است در این خصوص با فدراسیون صحبت کنم تا تصمیم نهایی گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم اردوی تدارکاتی تیم ملی هندبال کشورمان روز یکشنبه ۱۳ خردادماه به اتمام رسید و قرار است اردوی سوم تیم ملی از ۱۹ خردادماه در تهران برگزار می شود. طبق گفته فدراسیون هندبال لژیونرهای شاغل در لیگ های اروپا از روزهای دوم و سوم به این اردو ملحق خواهند شد.