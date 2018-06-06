سقوط از آبشار کبودوال موجب مرگ جوان ۲۷ ساله مشهدی شد

به گزارش خبرنگار مهر، یک جوان ۲۷ ساله مشهدی که برای مسافرت و تفریح به شهرستان علی آبادکتول سفر کرده بود به دلیل سقوط از آبشار کبودوال جان خود را از داد.

غلامرضا غلامی، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گلستان با اعلام این حادثه گفت: این جوان در این حادثه به شدت دچار جراحات شده بود که توسط نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر به پایین دست منتقل و تحویل اورژانس بیمارستان بقیه الله علی آباد کتول داده شد.

علی متکی، رئیس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گلستان هم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این جوان با وضعیت بسیار وخیمی به بیمارستان منتقل شده بود و علی رغم تلاش پزشکان به دلیل جراحات وارده به جمجه جان خود را از داد.