تلاش برای خودسازی در دوران غیبت امام عصر(عج)

به گزارش خبرنگار مهر،آیت‌الله سیدجعفر سیدان بعدازظهر چهارشنبه در مراسم عزاداری روز شهادت حضرت علی (ع) که با عنوان دشته عزای علوی در مشهد برگزار شد اظهار کرد: باید این مسئله را به یاد داشت که پیامبر اکرم صلی(ص) حضرت علی(ع)را به عنوان جانشین انتخاب نکردند بلکه خداوند متعال این انتخاب را انجام داده و پیامبر اکرم (ص) ابلاغ کننده بوده اند.

وی با اشاره به آیه ۲۷ سوره لقمان افزود: این آیه می‌گوید اگر هر آنچه درخت در زمین است قلم شود و دریا هم مرکب شود و نیز هفت دریا هم به مانند این دریا به آن‌ها کمک کنند در ارتباط با نگارش کلمات پروردگار، این قلم‌ها ساییده و تمام می‌شود این دریاها تمام می‌شود اما کلمات پرودگار تمام نمی‌شود، یعنی معلومات پروردگار این چنین است؛ همچنین ،اگر همه چیز نوشته و فضایل حضرت، حلم، شجاعت، سخاوت و عبادت را این چنین بنویسند، تمام این قلم‌ها و مرکب‌ها تمام می‌شود اما فضایل حضرت تمام نمی‌شود.

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: امیرالمومنین(ع)در آیات مختلفی همچون آیه تطهیر، مباهله و دیگر آیات قرآن کریم به عنوان جانشین پیامبر(ص) معرفی شده اند و به همین دلیل ما مکلف و مفتحریم که گردهم جمع شده ایم تا به محضر این بزرگوار عرض ادب کنیم.

سیدان تاکید کرد: در دوران غیبت کبری حضرت مهدی(عج) باید سعی‌مان به رشد و تکامل خودمان باشد و از یاد حضرت غفلت نکنیم و در مواقع مختلف به یاد آن حضرت باشیم.

وی گفت: به شخصیت علمی، معنوی و همه شئون مولی الموحدین ظلم شده است چرا که اگر کسی مقداری اطلاعات از حضرت و اتفاقاتی که در آن عصر رخ داده، داشته باشد به خوبی حس می‌کند که باید بگوییم مظلوم عالم، علی(ع) است.

این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه حضرت علی(ع) در همه جا همراه و کمک پیامبر(ص)بوده است،گفت: آنقدر امیرمومنان علی بن ابی طالب در منظر خداوند متعال و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله والسلام جایگاه دارد که حضرت محمد در روز جنگ خیبر می گویند پرچم را به کسی می‌دهم که شایسته است و او علی بود و جز علی نمی تواند این جایگاه را به دست آورد.