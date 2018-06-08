راهپیمایی روز جهانی قدس با حضور گسترده مردم روزه دار آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی پرشکوه و گسترده روز جهانی قدس با حضور پرشکوه و گسترده مردم روزه دار ایران اسلامی همزمان ۹۰۰ شهر ایران اسلامی آغاز شد.

هزاران نفر از مردم روزه دار تهران با در دست داشتن پرچم های «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» با سیاست های رژیم اشغالگر قدس در منطقه مخالفت کردند و خواستار نابودی رژیم صهیونیستی شدند.

بنا بر اعلام ستاد انتفاضه و قدس، راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران و ۹۰۰ شهر کشور برگزار شد و از ۵ هزار و ۳۰۰ خبرنگار، عکاس و تصویربردار حاضر در راهپیمایی روز جهانی قدس امسال، ۱۶۰ نفر از رسانه‌های خارجی در این مراسم حاضر می‌شوند تا شاهد و منعکس کننده شراره‌های خشم امت اسلامی از انتقال سفارت آمریکا به قدس شریف در هفتادمین سال تاسیس این رژیم نامشروع باشند.



راهپیمایی قدس ۹۷ در تهران از ده مسجد به سمت دانشگاه تهران و میدان انقلاب برگزار می‌شود.



در طول مسیر راهپیمایی بیش از ۵۰ غرفه فرهنگی و نمایشگاهی به تشریح جنایات رژیم صهیونیستی و موارد مظلومیت فلسطین می‌پردازند.

حضرات آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی، سبحانی، علوی گرگانی از ملت ایران برای حضور در راهپیمایی روز قدس دعوت کردند.

علاوه بر این روسای قوای سه گانه، رئیس مجلس خبرگان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر لزوم حضور ملت ایران در راهپیمایی روز قدس برای حمایت از ملت مظلوم فسطین تاکید کردند.

راهپیمایی امسال با شعار «روز جهانی قدس، پیروزی جبهه مقاومت، شکست فتنه آمریکایی صهیونیستی، عزم ملت فلسطین برای بازگشت» در بیش از ۹۰۰ شهر کشور برگزار می‌شود.



مسیرهای ده گانه راهپیمایی روز جهانی قدس ۹۷ در تهران به این شرح است:



مسیر شماره ۱ از مسجد امام حسین در میدان امام حسین به سمت دانشگاه تهران و میدان انقلاب.



مسیر شماره ۲ از مسجد جامع ابوذر در میدان ابوذر به سمت دانشگاه تهران و میدان انقلاب.



مسیر شماره ۳ از مسجد دارالسلام در میدان منیریه خیابان ولیعصر به سمت دانشگاه تهران و میدان انقلاب.



مسیر شماره ۴ از مسجد امام زمان عج در خیابان آزادی به سمت دانشگاه تهران.



مسیر شماره ۵ از مسجد حضرت ابوالفضل در میدان توحید به سمت میدان انقلاب.



مسیر شماره ۶ از مسجد حضرت مهدی در خیابان ستارخان به سمت میدان انقلاب و دانشگاه تهران.



مسیر شماره ۷ از مسجد الجواد در میدان هفت تیر به سمت میدان انقلاب و دانشگاه تهران.



مسیر شماره ۸ از مسجد امام جعفر صادق در میدان اول صادقیه به سمت میدان انقلاب و دانشگاه تهران.



مسیر شماره ۹ از مسجد حضرت امیر در خیابان کارگر شمالی به سمت میدان انقلاب و دانشگاه تهران.



مسیر شماره ۱۰ از مسجد جامع رسول اکرم در بلوار شاهد! به سمت میدان انقلاب و دانشگاه تهران.