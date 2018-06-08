تمهیدات انتظامی، امنیتی و ترافیکی پلیس پایتخت در روز جهانی قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی رییس پلیس پایتخت با اشاره به اهمیت و لزوم حضور گسترده و پر شور در راهپیمایی روز جهانی قدس، بیان داشت: روز قدس، روز انزجار جهان اسلام علیه ددمنشی های رژیم کودک کش و سفاک صهیونیستی است.

وی با تاکید بر اینکه تمهیدات لازم در حوزه های انتظامی، امنیتی و ترافیکی مراسم روز جهانی قدس اندیشیده شده است، عنوان داشت: پلیس تهران بزرگ با بهره‌گیری از ۱۰۰ درصد امکانات و تجهیزات خود، امنیت و انضباط راهپیمایی روز جهانی قدس را تامین خواهد کرد.

رئیس پلیس پایتخت عنوان داشت :یاد وخاطره امام راحل را گرامی می داریم که با نام گذاری آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس موجب شد که مساله فلسطین که از مهمترین مسائل جهان اسلام است هرگز به فراموشی سپرده نشود.