روز جهانی قدس تمام ابعاد دنیای اسلام را در بردارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس امینی در خطبههای آخرین نماز جمعه شاهرود در ماه مبارک رمضان به میزبانی مصلای پیامبر(ص) و همزمان با روز قدس، بابیان اینکه روز جهانی قدس باید مقدمهای بر تشکیل حزب مستضعفان شود، ابراز داشت: روز جهانی قدس تنها مسئله فلسطین نیست بلکه همه ابعاد دنیای اسلام را در بردارد و از این منظر دارای اهمیتی بسیار است.
وی افزود: امام راحل(ره) بهعنوان مبتکر ایده روز جهانی قدس، با دیدگاهی بصیر و انقلابی، بارها خطر صهیونیسم را مطرح و آن را از دایره تنگنای عربی خارج ساختند تا بهعنوان مسئله جهان اسلام در صدر موضوعات روز دنیا مطرح شود و این در حالی بود که دشمنان میکوشیدند تا جنایات رژیم اسرائیل فراموش شود.
جبهه مقاومت پیروز است
امامجمعه شاهرود بابیان اینکه سپر داعش به همت جبهه مقاومت شکسته شد لذا میتوان اسرائیل را نیز در دایره مقاومت و اتحاد بین مسلمانان شکست داد، ابراز داشت: جنایت استکبار جهانی در مسائلی مانند انتقال سفارت آمریکا به بیتالمقدس و کشتار مردم فلسطین برکسی پوشیده نیست لذا باید گفت تنها اتحاد مسلمانان میتواند زمینه نابودی و محو اسرائیل را فراهم کند.
امینی بابیان اینکه میبایست هوشیار بود که در زمین دشمن بازی نکنیم، تصریح کرد: یکی از ضرورتهای هوشیاری وجود بصیرت است، امروز دشمن با ایجاد فشارهای روانی علیه ایران میکوشد تا ما را بهزانو درآورد و لذا باید مراقب بود تا نقشه دشمن برآورده نشود.
وی افزود: حقوق نجومی، اختلاس، رانت، تبعیض و بیتوجهی به مسائل اقتصادی برنامههایی است که دشمن برای ما در نظر دارد اما در مقابل باید کاملاً هوشیار باشیم.
مسئله هستهای و نظامی نقطه قوت نظام
امامجمعه شاهرود بابیان اینکه مسائل هستهای و نظامی نقاط قوت ما است، ابراز داشت: برخورداری از توان نظامی خواسته برحقی است که دشمن با زیر سؤال بردن آن میخواهد این حق را از ما سلب کند.
امینی در دیگر بخش سخنان خود، شرط قبولی روزه را زکات فطره دانست و تصریح کرد: وجوه شرعی باید از طریق موسسات و افراد قانونی پرداخت شود و سوء استفاده از نیت مردم کار پسندیده ای نیست.
وی افزود: حرکتی که این روزها باعث حجمه به کمیته امداد شده از یک سو به دشمن و سوی دیگر به عوامل داخلی باز میگردد لذا مردم هوشیار باشند و به هر کسی اعتماد نکنند.
