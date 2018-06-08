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۱۸ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۲۵

نماینده مردم بروجرد در مجلس:

کسانیکه دستشان به خون فلسطینی‌ها آلوده است دم از حقوق بشر می‌زنند

کسانیکه دستشان به خون فلسطینی‌ها آلوده است دم از حقوق بشر می‌زنند

بروجرد- نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی گفت: رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی که دستشان به خون انسان‌های بی‌گناه آلوده است، وقیحانه دَم از حقوق بشر می‌زنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی ظهر امروز در راهپیمایی روز قدس اظهار داشت: ازجمله عناصر اقتدار ملی ما کنش‌های منطقه‌ای و حمایت صریح و روشن از مقاومت و جبهه مستضعفین است و امروز حمایت از فلسطین و تلاش برای آزادی قدس شریف درواقع اقدام برای دفاع از مستضعفین است.

وی با بیان اینکه کشتار ملت مظلوم فلسطین مایه شرمساری و رسوایی نظام سلطه است، تصریح کرد: رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی دستشان به خون انسان‌های بی‌گناه آلوده است و وقیحانه دم از حقوق بشر می‌زنند.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی افزود: حضور پرشور مردم در روز قدس نشان دهنده انزجار آن ها از مستکبرین و حمایت قاطعانه از مردم مظلوم فلسطین است که دشمنان سعی دارند همواره با تفرقه افکنی میان مسلمانان با ترفندهای مختلف این اتحاد و همبستگی را سست و متزلزل جلوه دهند.

گودرزی با تاکید بر اینکه خوشبختانه مردم انقلابی کشور و به تبع آن مردم شریف بروجرد امروز با حضور حداکثری خود در روز قدس نشان دادند که همچنان مدافع منافع مسلمانان جهان به ویژه کشورهای اسلامی حاضر در منطقه هستند، ادامه داد: مردم نشان دادند که تا پای جان از حریم و حرمت قدس شریف و مردم مظلوم فلسطین دفاع خواهند کرد.

کد مطلب 4315462

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