به گزارش خبرنگار مهر، هاشم امینی ظهر یکشنبه در حاشیه سفر به کاشان در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، علمی، فرهنگی و هنری کاشان اظهار کرد: با اجرای قرارداد تکمیل شبکه فاضلاب شهر کاشان و مهم‌تر از آن، پروژه بازچرخانی پساب، می‌توان از این ظرفیت برای به گردش درآمدن چرخ صنعت و توسعه صنایع های‌تک در شهرستان استفاده کرد.

وی افزود: این نوع قرارداد می‌تواند الگویی برای سایر نقاط کشور باشد؛ چراکه با بازچرخانی پساب، امکان دستیابی به منابع آبی جدید فراهم می‌شود و این آب می‌تواند ضمن ایجاد ارزش افزوده برای صنعت، به حفظ منابع طبیعی نیز کمک کند و زمینه اشتغال جوانان منطقه را فراهم آورد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به استفاده شرکت فولاد امیرکبیر از بخشی از پساب کاشان در گذشته گفت: این شرکت با استفاده از فناوری‌های روز، بخشی از پساب را مورد استفاده قرار داده است و همکاران ما می‌توانند این فناوری و فرآیند تصفیه را از نزدیک به مسئولان و علاقه‌مندان نشان دهند.

وی ادامه داد: با استفاده از فناوری‌های روز، حتی می‌توان کیفیت پساب تصفیه‌شده را تا سطح استانداردهای بسیار بالا ارتقا داد، اما در قرارداد اخیر، اولویت اصلی استفاده از این آب برای صنایع های‌تک است؛ صنایعی که منشأ غذایی نداشته باشند و بتوان از ظرفیت پساب برای به گردش درآمدن چرخ صنعت استفاده کرد.

امینی همچنین از اختصاص بخشی از پساب بازچرخانی‌شده به فضای سبز شهر کاشان خبر داد و اظهار کرد: بخشی از این پساب برای استفاده در فضای سبز شهر کاشان در نظر گرفته شده است تا برای آبیاری گیاهان و توسعه فضای سبز مورد استفاده قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر اخیرش به شهرستان کاشان افزود: در این سفر درباره برزک نیز تصمیم‌گیری شد و مقرر شد در قالب پروژه‌های جهاد آبرسانی، پروژه‌هایی برای این منطقه در نظر گرفته شود.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور افزود: در اعتبارات بند «ماده ۲۸» که اخیراً ابلاغ شده است، بیش از ۵۰ میلیارد تومان برای شهرستان کاشان در نظر گرفته شده و امیدواریم با تزریق این اعتبارات، بخشی از چالش‌های ناشی از تنش آبی در شهر و روستاهای منطقه برطرف شود.