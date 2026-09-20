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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۵۳

جذب ۲۰۰ نونهال در آکادمی‌های تخصصی ورزش زورخانه‌ای مرکزی

جذب ۲۰۰ نونهال در آکادمی‌های تخصصی ورزش زورخانه‌ای مرکزی

اراک - رئیس هیات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی استان مرکزی ار جذب ۲۰۰ نونهال در آکادمی‌های تخصصی ورزش زورخانه‌ای این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قریشی ظهر یکشنبه در نشست مجمع عمومی سالیانه هیات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی استان مرکزیاظهار کرد: سال گذشته با حمایت‌های موثر فدراسیون و اداره‌کل ورزش و جوانان، این هیأت توانست گام‌های بلندی در توسعه فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی در تمامی شهرستان‌ها بردارد.

وی با اشاره به فعالیت ۹ هیات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی شهرستانی در سطح استان مرکزی، از افزایش آمار ورزشکاران سازمان‌یافته خبر داد و گفت: یکی از دستاوردهای مهم سال گذشته، اجرای موفق طرح ملی «شهید پهلوان سعید طوقانی» بود که با تمرکز بر مدارس و راه‌اندازی ۳ آکادمی تخصصی انجام شد، این اقدام منجر به جذب و سازماندهی حدود ۲۰۰ ورزشکار نونهال در آکادمی اراک شد که بالاترین رکورد جذب در این بخش محسوب می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت زیرساخت‌ها افزود: عملیات کلنگ‌زنی زورخانه خمین در سال گذشته انجام شده و بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، تکمیل و بهره‌برداری از آن در دستور کار سال آینده قرار دارد؛ همچنین توسعه و راه‌اندازی آکادمی‌های تخصصی در سایر شهرستان‌های استان نیز با جدیت پیگیری می‌شود.

رئیس هیات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی استان مرکزی تصریح کرد: کسب مدال طلا در مسابقات جهانی و دعوت از چندین ورزشکار این استان به اردوی تیم ملی، گواهی بر ظرفیت‌های بالای زورخانه‌های این دیار است.

قریشی بیان کرد: در حال حاضر ۱۹ داور، ۶۱ مرشد و ۳۷ مربی در سطح استان مرکزی مشغول به فعالیت هستند که این شبکه انسانی، پشتوانه اصلی هیات برای برگزاری مسابقات انتخابی در رده‌های سنی مختلف شامل خردسالان، نوجوانان و جوانان در رشته‌های کشتی پهلوانی و تیمی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت پیوست فرهنگی ورزش پهلوانی، افزود: اجرای ۹ برنامه فرهنگی به مناسبت‌های دهه فجر و هفته دفاع مقدس، نواختن زنگ انقلاب و مقاومت، و برگزاری ویژه برنامه‌های ۱۷ شوال، از جمله اقداماتی بود که با هدف ترویج فرهنگ ایثار و جوانمردی در جامعه ورزش استان صورت گرفت.

قریشی با اشاره به تداوم این برنامه‌ها تا پایان سال، یادآور شد: حضور در برنامه‌های میدانی، جنگ‌های رمضان و تجلیل از پیشکسوتان، بخش دیگری از فعالیت‌های مستمر هیات است.

رئیس هیات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی استان مرکزی ضمن اشاره به چالش‌های پیش‌رو در زمینه جذب حامی مالی برای مسابقات گفت: امید است با هم‌افزایی و برنامه‌ریزی منسجم، این موانع رفع شود و ورزشکاران این استان برای رقابت‌های کشتی پهلوانی در مهرماه، با آمادگی کامل اعزام شوند.

کد مطلب 6952982

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