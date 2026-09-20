به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قریشی ظهر یکشنبه در نشست مجمع عمومی سالیانه هیات ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی استان مرکزیاظهار کرد: سال گذشته با حمایتهای موثر فدراسیون و ادارهکل ورزش و جوانان، این هیأت توانست گامهای بلندی در توسعه فعالیتهای فرهنگی و ورزشی در تمامی شهرستانها بردارد.
وی با اشاره به فعالیت ۹ هیات ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی شهرستانی در سطح استان مرکزی، از افزایش آمار ورزشکاران سازمانیافته خبر داد و گفت: یکی از دستاوردهای مهم سال گذشته، اجرای موفق طرح ملی «شهید پهلوان سعید طوقانی» بود که با تمرکز بر مدارس و راهاندازی ۳ آکادمی تخصصی انجام شد، این اقدام منجر به جذب و سازماندهی حدود ۲۰۰ ورزشکار نونهال در آکادمی اراک شد که بالاترین رکورد جذب در این بخش محسوب میشود.
وی با اشاره به وضعیت زیرساختها افزود: عملیات کلنگزنی زورخانه خمین در سال گذشته انجام شده و بر اساس برنامهریزی صورت گرفته، تکمیل و بهرهبرداری از آن در دستور کار سال آینده قرار دارد؛ همچنین توسعه و راهاندازی آکادمیهای تخصصی در سایر شهرستانهای استان نیز با جدیت پیگیری میشود.
رئیس هیات ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی استان مرکزی تصریح کرد: کسب مدال طلا در مسابقات جهانی و دعوت از چندین ورزشکار این استان به اردوی تیم ملی، گواهی بر ظرفیتهای بالای زورخانههای این دیار است.
قریشی بیان کرد: در حال حاضر ۱۹ داور، ۶۱ مرشد و ۳۷ مربی در سطح استان مرکزی مشغول به فعالیت هستند که این شبکه انسانی، پشتوانه اصلی هیات برای برگزاری مسابقات انتخابی در ردههای سنی مختلف شامل خردسالان، نوجوانان و جوانان در رشتههای کشتی پهلوانی و تیمی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت پیوست فرهنگی ورزش پهلوانی، افزود: اجرای ۹ برنامه فرهنگی به مناسبتهای دهه فجر و هفته دفاع مقدس، نواختن زنگ انقلاب و مقاومت، و برگزاری ویژه برنامههای ۱۷ شوال، از جمله اقداماتی بود که با هدف ترویج فرهنگ ایثار و جوانمردی در جامعه ورزش استان صورت گرفت.
قریشی با اشاره به تداوم این برنامهها تا پایان سال، یادآور شد: حضور در برنامههای میدانی، جنگهای رمضان و تجلیل از پیشکسوتان، بخش دیگری از فعالیتهای مستمر هیات است.
رئیس هیات ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی استان مرکزی ضمن اشاره به چالشهای پیشرو در زمینه جذب حامی مالی برای مسابقات گفت: امید است با همافزایی و برنامهریزی منسجم، این موانع رفع شود و ورزشکاران این استان برای رقابتهای کشتی پهلوانی در مهرماه، با آمادگی کامل اعزام شوند.
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