راه اندازی کمپ برای زنان معتاد متجاهر در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، کمپ‌های ترک اعتیاد اجباری از مراکزی به شمار می‌روند که معتادان کارتن‌خواب و متجاهر و...در آن نگهداری می‌شوند تا شاید در وضعیت بغرنجی که در آن بسر می‌برند توفیقی حاصل شود و از این منجلاب رهایی پیدا کنند.

در این میان معتادان به مراکز ماده ۱۶ (کمپ ترک اعتیاد اجباری) منتقل می شوند اما پس از مدتی دوباره رها شده و بار دیگر به استعمال موادمخدر روی می آورند.این شیوه یک نسخه بلندمدت برای حل یا کاهش آسیب اعتیاد نیست و یک اقدام موقتی است به همین دلیل باید شرایطی را فراهم کرد که افراد با علاقه، عزم و اراده خود وارد مراکز اقامتی و فرایند درمانی شوند. در این میان برخی معتقدند ترک اعتیاد اجباری درمان نیست، این نوع ترک برای ساماندهی معتادان و جمع کردن آنها در رابطه با بهبود چهره شهر می‌تواند کارایی داشته باشد اما اینکه انتظار داشته باشیم ترک اعتیاد اجباری منتج به آثار مثبت درمانی شود، یک بحث متفاوت است.

در ترک اعتیاد اجباری توجه چندانی به مباحث روانی نمی‌شود، راه جایگزین این نوع ترک این است که با مداخلات عمیق روانشناسی، تمایل معتادان به ترک را افزایش دهیم تا خود فرد بخواهد ترک کند یا اینکه این افراد در کمپ‌ها از نظر امکانات رفاهی به وضعیت مساعدی دست یابند و مدام ازآنها تست اعتیاد گرفته شود، به این معنا که حضور آنها در مرکز ترک اعتیاد، منوط به دادن تست باشد.

برای انتقال معتادان مرد کارتن خواب در شیراز یک مرکز وجود دارد که معتادان را به این مراکز منتقل می کنند. اخیرا اعلام شده که قرار است یک مرکز ماده ۱۶ نیز برای زنان کارتن خواب راه اندازی شود تا آنها از سطح شهر جمع آوری و به این مکانها منتقل شوند.

بر این اساس مدیر کل بهزیستی استان فارس به خبرنگار مهر گفت: بر اساس مصوبه شورای مبارزه با موادمخدر کشور سال گذشته مراکز ماده ۱۶ در اختیار بهزیستی قرار گرفت و مقرر شد که جمع آوری و ساماندهی این معتادان متجاهر توسط بهزیستی انجام شود.

مرتضی موسوی افزود: در حال حاضر مرکز ماده ۱۶ برای معتادان مرد متجاهر در دهکده سلامی شیراز وجود دارد و ظرفیت نگهداری تا ۴۰۰ نفر است.

وی ادامه داد: طی چند ماه گذشته نزدیک به یک هزار معتاد متجاهر از سطح شهر شیراز جمع آوری و پس از تشخیص دستگاه قضایی مبنی بر متجاهر بودن آنها در اختیار بهزیستی قرار گرفته اند.

مدیر کل بهزیستی استان فارس بیان کرد: از این تعداد ۳۱۶ نفر پس از ترک اعتیاد به خانواده تحویل داده شده و که اغلب بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال بود که از خانه دور بودند.

وی از آماده سازی تیم مددکاری بهزستی خبرداد و گفت: بر اساس مصوبه شورای مبارزه با موادمخدر مشخص نبود که ساماندهی معتادان متجاهر زن بر عهده چه کسی است از این رو در شورای مبارزه با موادمخدر استان این موضوع مطرح و در اختیار بهزیستی قرار گرفت.

موسوی گفت: بهزیستی استان فارس مکانی را در نزدیکی دهکده سلامی دارد که مقرر شد این مکان به مرکز ماده ۱۶ معتادان متجاهر زن اختصاص یابد از این رو شهرداری از بهمن ماه سال گذشته عملیات آماده سازی آن را آغاز کرده است.

وی ادامه داد: این مرکز ظرفیت نگهداری از ۱۰۰ زن معتاد را دارد در حالی که نیروی انتظامی آمار معتادان زن متجاهر در شهر شیراز را ۷۰ نفر اعلام کرده است.

به گفته وی این مرکز تا یک ماه آینده راه اندازی می شود.

حال باید دید این مراکز تا چه اندازه در درمان معتادان و عدم بازگشت آنها موثر هستند یا به قول معروف آیا این اقدامات هدر رفت سرمایه است یا خیر؟





