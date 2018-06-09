سفری طولانی برای یافتن ریشه های موسیقی مقامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، برنامه این هفته کانون فیلم «سینماحقیقت» مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به نمایش و نقد فیلم مستند «سمفونی ایران» به کارگردانی وحید موساییان» و روایت فریدون شهبازیان اختصاص یافته است.

این فیلم مستند از ساعت ۱۷ عصر روز یکشنبه بیستم خردادماه ۹۷ در سالن «سینماحقیقت» این مرکز به نمایش عمومی درمی آید و سپس با حضور وحید موساییان کارگردان، ناصر صفاریان مسئول نمایش و نشست فیلم‌ها و سیدعلیرضا میرعلینقی پژوهشگر موسیقی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

مستند ۷۵ دقیقه‌ای «سمفونی ایران» که تولید آن حدود ۹ سال به طول انجامید و برای اولین بار در یازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» به نمایش درآمد به موسیقی نواحی ایران و اقوام مختلف می‌پردازد. در این فیلم، فریدون شهبازیان آهنگساز ایرانی برای یافتن ریشه‌های موسیقی مقامی این سرزمین کهن به سفری طولانی می‌رود ...

عوامل تولید مستند «سمفونی ایران» عبارتند از نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده: وحید موساییان، پژوهشگران: فریدون شهبازیان و جهانگیر اشرفی، مدیر فیلمبرداری: نادر معصومی، صدابردار: مازیار شیخ‌محبوبی، صداگذاری و میکس: محسن روشن، گوینده متن: مسعود رایگان، تدوینگر: نازنین مفخم، مجری طرح و مدیر تولید: محمد پورراد، دستیار تهیه: سارا جافری، برنامه‌ریز: بهزاد آدینه، عکاس: ماهور موساییان، تهیه شده در: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.

عموم علاقمندان برای تماشای این فیلم مستند و شرکت در جلسه نقد و بررسی آن می‌توانند از ساعت ۱۷ عصر یکشنبه ۲۰ خردادماه به سالن «سینماحقیقت» واقع در خیابان سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، شماره ۱۵، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی مراجعه کنند.

شرکت در این برنامه برای عموم آزاد است.