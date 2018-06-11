خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-عبدالحمید بیاتی: در تاریخ ایران نمی توان دشمنی را کینه توزتر از رژیم صهیونیستی یافت. برای درک خصومت صهیونیست ها با ایران نیاز چندانی به مرور تاریخ نیست چون این رژیم جعلی برای هر روز خود برنامه ای ویژه در دشمنی با ایرانیان دارد.

از هزینه های هنگفت سالانه در آمریکا و برگزاری نشست های سالانه از سوی لابی «آیپک» که عمده برنامه های آن بر ارائه گزارش های دروغ از ایران و تحریک سیاست گذاران آمریکایی علیه تهران متمرکز است تا رایزنی های گسترده مقامات تل آویو با مقامات کشورهای مختلف جهان برای تشدید فشارها بر ایران، فقط گوشه ای کوچک از دشمنی های رژیم اسرائیل با ایران است.

ترور دانشمندان ایرانی در سال های اخیر، تلاش بی وقفه برای به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته ای و شکست برجام، تحریک جامعه بین الملل در مورد توان دفاعی ایران، حمله به مستشاران ایرانی حاضر در سوریه، تربیت جاسوس های ویژه برای انجام عملیات در داخل ایران، حمله سایبری به تاسیسات ایران در سال های گذشته و ... مواردی دیگر از خصومت رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی هستند.

در این میان اما شیرین کاری های نتانیاهو که با هدف تشدید فشارها بر ایران انجام می شود را نباید نادیده گرفت. استفاده از فرصت سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تحریک کشورها عیله ایران با استفاده از وسایلی همچون نقاشی های کودکانه و آهن پاره، اقدامی است که نخست وزیر صهیونیست ها هر ساله در حال انجام آن است.

در این میان و در اوج دشمنی با ایران اما به یکباره نتانیاهو مهربان شده و تلاش می کند تا خود را به عنوان منجی و حل کننده مشکلات مردم ایران از جمله مشکل کم آبی معرفی کند. در همین رابطه وی با انتشار پیامی ویدیوئی از راه اندازی سایتی برای حل مشکل کم آبی در ایران سخن می گوید.

در این پیام ویدیویی نتانیاهو با ادعای اینکه اسرائیل «مبتکر آبیاری قطره‌ای در جهان» است و اشاره به «دانش غنی» صهیونیست ها برای مقابله با فاجعه زیست‌محیطی، از آمادگی برای انتقال این دانش به ایران و مردم آن تاکید کرد.

نکته قابل تامل در خصوص این پیام ویدیویی آن است که نتانیاهو به طور مرتب از دوستی با مردم ایران سخن می گوید و حال آنکه به این موضوع اشاره نمی کند که مجموع اقدامات وی و سایر صهیونیست ها در سال های گذشته چه وضعیتی را برای مردم ایران رقم زده بود.

نمی توان نقش رژیم صهیونیستی را در تصویب قطعنامه های ضد ایرانی در شورای امنیت سازمان ملل و اعمال تحریم های بین المللی علیه تهران نادیده گرفت و یا حتی آن را کم رنگ کرد از همین رو آنطور که این پیام ویدیویی نشان می دهد حربه جدید نتانیاهو علیه ایران این بار بر ایجاد تفرقه میان ملت و حکومت متمرکز شده است.

شاید نتانیاهو مردم ایران را با حاکمان فاسد عربی که توانسته آنها را خام کند اشتباه گرفته و یا تاریخ ایران را فراموش کرده که دست به چنین اقدامی زده است. به هر حال آنچه مسلم بوده و حتی خوشبین ترین افراد نیز به آن اذعان دارند این است که صهیونیست ها دشمنان قسم خورده ایران هستند و در نتیجه نمایش جدید نتانیاهو و پرداختن به یکی از مشکلات موجود در ایران نمی تواند سابقه بد صهیونیست ها را از ذهن مردم ایران پاک کند.