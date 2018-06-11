کف سالن ۱۲ هزار نفری رنگ شد سقفش رها/حضور بانوان همچنان در ابهام!

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ ملت های والیبال که یکی از رویدادهای مهم این روزهای ورزش جهان است، از اول تیرماه وارد ایران می شود. قرار است دیدارهای تیم ملی کشورمان در هفته پنجم این رقابت ها مقابل آلمان، بلغارستان و کره جنوبی از این تاریخ و به مدت سه روز متوالی در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی برگزار شود.

میزبانی فدراسیون والیبال در این دیدارها و برگزاری سه دیدار فوق در مجموعه ورزشی آزادی، بر اساس تفاهم نامه ای انجام می شود که میان مسئولان این فدراسیون و مجموعه منعقد می شود.

بر اساس این قرارداد همکاری، مسئولان آزادی موظف هستند تا سالن دوازده هزار نفری را برای میزبانی آبرومندانه والیبال آماده کنند. این آماده سازی با انجام اقداماتی مانند رسیدگی به وضعیت نور و کف پوش سالن و همچنین ساخت سرویس بهداشتی جدید آغاز شده است اما هنوز در رابطه با سقف این سالن که مشکلاتی داشته و نیاز به آسفالت دارد، هیچ اقدامی انجام نشده و برنامه ای هم ارائه نشده است؟

با این شرایط و فاصله زمانی کوتاi باقی مانده تا آغاز دیدارهای تیم ملی والیبال در هفته پنجم، «آیا تمام اقدامات لازم برای آماده سازی سالن دوازده هزار نفری آزادی انجام می شود؟»، «اصلا چرا به جای برنامه ای مانند افزایش سرویس های بهداشتی سقف سالن تعمیر نمی شود که به هنگام بارندگی، آب وارد سالن می شود؟»

ناصر محمودی فر مدیرعامل مجموعه ورزشی آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه سالن دوازده هزار نفری برای میزبانی ایران در لیگ ملت های والیبال به موقع آماده و تحویل فدراسیون داده خواهد شد، در مورد این مسائل مطرح پاسخ داد.

وی با تاکید بر اینکه لیگ ملت های والیبال رقابت هایی در سطح جهانی است و همین موضوع اهمیت کار را بیشتر می کند، گفت: از حیث جهانی بودن رقابت ها، توجه به برخی مسائل در ساختار سالن اهمیت زیادی دارد. اقداماتی برای اضافه کردن سرویس بهداشتی که بعضا به صورت فرنگی هستند هم در همین راستا انجام شده است. در واقع این کار به خاطر توجه به میزبانی ایران از بازیکنان و تیم های خارجی انجام می شود.

مدیرعامل مجموعه ورزشی آزادی با بیان اینکه علاوه بر ساخت سرویس بهداشتی، اقدامات دیگری هم برای آماده سازی سالن ۱۲ هزار نفری آزادی انجام شده است، تصریح کرد: بیشتر اقدامات برای بهبود وضعیت موجود انجام شد. کفپوش سالن نیازی به تعویض نداشت اما آن را رنگ کردیم تا ظاهر بهتر و تمیزتری داشته باشد. اسکوربورد سالن هم مشکل خاصی ندارد با این حال به طور دقیق چِک شد و تعمیرات جزئی لازم در مورد آن انجام شد. یک اقدام مهم که در راستای آماده سازی سالن انجام دادیم مربوط به تماشاگران است و تفکیک جایگاه بانوان.

«یعنی برای لیگ ملت های والیبال بانوان مشکلی جهت ورود به سالن ندارند؟»، محمودی فر در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: این موضوع به حوزه کاری ما مربوط نمی شود. آن را باید از فدراسیون والیبال و مسئولان این فدراسیون پیگیری کنید. ما فقط بر اساس صحبت های انجام شده و توافقات اولیه با مسئولان والیبال، مقدمات لازم برای ورود آنها به سالن و استقرارشان در جایگاه های ویژه خودشان را انجام دادیم تا از این حیث با رعایت استانداردهای لازم، مشکلی وجود نداشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه ظاهرا هنوز موضوع ورود بانوان قطعی نشده است به این پرسش که «پس چرا برای ورود بانوان به سالن برنامه ریزی شده و قرار است کدام قسمت سالن در اختیارشان قرار بگیرد؟»، پاسخ داد و گفت: به خاطر برگزاری مسابقات در سطح جهانی و قوانین موجود در این سطح، لازم بود تمهیدات لازم اندیشیده شود تا در صورت تصویب ورود بانوان، مشکلی ایجاد نشود. در مورد محل استقرار بانوان در سالن هم هیچ برنامه و تصمیم گیری نشده است.

«در مورد بازسازی سقف سالن ۱۲ هزار نفری توضیح ندادید. تا زمان لیگ ملت های والیبال به این مشکل رسیدگی می شود؟»، مدیرعامل مجموعه ورزشی آزادی در پاسخ به این پرسش گفت: قبول دارم که سقف سالن دوازده هزار نفری مشکلاتی دارد اما با توجه به درپیش بودن رقابت های لیگ ملت های والیبال و فاصله زمانی کمی که در اختیار داشتیم، اولویت کار را روی اقدامات لازم برای کفپوش و بدنه سالن اختصاص دادیم.

محمودی فر تاکید کرد: در صورتیکه تا زمان آغاز لیگ ملت های والیبال فرصت لازم وجود داشت که بعید می دانم، برای آسفالت سقف سالن هم اقدام می کنیم در غیر این صورت انجام این کار را به بعد از مسابقات موکول می کنیم.