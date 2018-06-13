۵ میلیارد تومان اعتبار به موزه هنرهای معاصر همدان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی در حاشیه بازدید از پروژه موزه هنرهای معاصر اظهار داشت: این پروژه در سال ۱۳۸۷ در مجلس مصوب و یک تا یک سال و نیم در این پروژه کار شد ولی زمانی که به عنوان وزیر آموزش و پرورش منصوب شدم روند آن کند شده و متاسفانه پروژه به دلایلی متوقف شد که نمی خواهم دلایل آن را بیان کنم.

وی بابیان اینکه در سال ۸۷ در مجلس شورای اسلامی دو موزه برای همدان تصویب شد که یکی از موزه‌های مصوب برای همدان موزه غرب کشور و در کنار آن مخزن موزه غرب کشور و دیگری موزه هنرهای معاصر بود، عنوان کرد: بنده ۷ سال نماینده مجلس نبودم و بعد از این مدت با انتخابم به عنوان نماینده، متوجه تنها ۵ درصد پیشرفت فیزیکی در پروژه موزه غرب کشور شدم.

وی بیان کرد: از سال ۱۳۹۵ که دوباره به عنوان نماینده مجلس انتخاب شدم کار را مجددا پیگیری کردیم و موفق شدیم در مجلس ۴ میلیارد تومان برای این پروژه مصوب کنیم و دولت نیز یک میلیارد تومان دیگر برای آن مصوب کرد.

حاجی‌بابایی عنوان کرد: امسال ۵ میلیارد تومان اعتبار دارد که با این میزان ساخت آن مجددا آغاز شد و در طول ۷ سال اعتبارات این پروژه به استان دیگری رفت و پروژه ردیفی داشت که اعتبار به آن تعلق نگرفت.

نماینده مردم همدان در مجلس با بیان اینکه در واقع این موزه که در قرن اخیر همدان را به عنوان آیینه تمام نما نشان می‌دهد ویژگی‌های همدان را به نمایش می‌گذارد، افزود: این پروژه ملی به عنوان یکی از امکانات بزرگ گردشگری استان محسوب می‌شود و کار آغاز شده است.