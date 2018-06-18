شاهرخ خان تهیه کننده فیلم آمیتاب باچان شد/ همکاری پس از ۱۰ سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندین اکسپرس، در حالی که شاهرخ خان تهیه کننده فیلم «Badla» با بازی آمیتاب باچان خواهد شد، این فیلم را سوجوی قوش کارگردانی‌ می‌کند. به این ترتیب دو تن از بزرگ‌ترین بازیگران بالیوود در ساخت این فیلم جنایی با قوش همکاری می‌کنند.

تاپسی پانو نیز در این فیلم جلوی دوربین می‌رود. این دومین همکاری باچان و تاپسی با هم پس از فیلم «صورتی» ساخته آنیرودا روی چودوری خواهد بود.

کارگردان فیلم «انتقام» گفت وقتی بازیگری مثل آمیتاب باچان در فیلمت داشته باشی خود به خود نصف نبرد را برده‌ای و من از این که قرار است کارگردان او باشم واقعا هیجان‌زده هستم.

این کارگردان در عین حال از تهیه کنندگی این فیلم توسط شاهرخ خان نیز تمجید کرد و گفت نمی‌شد تیمی بهتر از این داشته باشی.

سوجوی قوش پیشتر با آمیتاب باچان در فیلم فانتزی «علاء‌الدین» و تریلر Te۳n همکاری کرده بود.

آمیتاب باچان و شاهرخ خان نیز آخرین بار ۱۰ سال پیش و در سال ۲۰۰۸ با هم در فیلم «بوتنات» (ارباب ارواح) همکاری کرده بودند.

«انتقام» بازسازی یک فیلم اسپانیایی با عنوان «مهمان نامرئی» است.

آمیتاب باچان از شروع فیلمبرداری فیلم در توییتر خبر دارد و نوشت: فیلمبرداری فیلم همین الان در گلاسکو شروع شده است. درست همین الان...