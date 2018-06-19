پیشنهاد دهندگان مذاکره با آمریکا را دیوانه ندانیم، گمراه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آئین بزرگداشت استاد تراز انقلاب اسلامی که صبح امروز(سه شنبه) در تالار ابن سینا دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران برگزار شد گفت: این سوال باید برای ما باشد که استاد تراز انقلاب اسلامی در کجا ساخته میشود.
وی ادامه داد: باید گفت استاد تراز انقلاب اسلامی در عرصه جهادی ساخته میشود همانند شهید چمران که در جبهههای مقاومت اسلامی شخصیتش شکل گرفت.
سردار جعفری تاکید کرد: در دهه چهارم انقلاب اسلامی نیازمند حضور اساتید در عرصه مسائل اجتماعی و تلاش برای حل مسائل این حوزه از طریق بحث و تلاش اجتماعی هستیم که این یک عرصه جهادی گسترده است.
فرمانده کل سپاه پاسداران افزود: چهل سال ایستادگی و مقاومت دستاورد بسیار بزرگی است که به یک معجزه شبیه است. رهبر معظم انقلاب، انقلاب اسلامی را به پنج مرحله تقسیم کرده اند که مرحله اول آن از سال ۴۲ تا ۵۷ طول کشید، مرحله دوم از سال ۵۷ شروع شد و تا چهل سالگی انقلاب اسلامی، که تشکیل، تثبیت و حفظ انقلاب را شامل میشد، ادامه یافت. مرحله سوم که اکنون در آن قرارداریم، مرحله اصلاح ادارات و شکوفا کردن انقلاب اسلامی است.
سرلشکر جعفری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص دستاورد های انقلاب اسلامی گفت: این دستاوردها در سایه تلاش و مجاهدتهای فراوان بدست آمد. پیروزیهای جبهه مقاومت در سوریه و عراق به دلیل تبعیت از انقلاب اسلامی است.
فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه پیروزی در یمن نزدیک است، گفت: امروز شاهد شکست نیروهای اروپایی و سعودی در بندر الحدیده یمن هستیم.
وی ادامه داد: امروز درصد کمی از اهداف انقلاب اسلامی تحقق پیدا کرده است که در داخل کشور نیاز به مجاهدت بیشتری دارد. انقلاب اسلامی اهداف بسیار بزرگی از جمله عدالت، رشد مادی و معنوی دارد. مشکلات معیشتی مردم مسئلهای است که دلیل آن کارشکنی دشمنان و مدیریت اشتباه مسئولان است.
سردار جعفری با تاکید بر اینکه برای رشد سریع جامعه باید همه سازمانها و نهادها به معنای واقعی آن اسلامی شوند، گفت: ما باید مشکلات اصلی جامعه را بدانیم؛ به عقیده من مشکل اصلی در سبک مدیریت و دیدگاه مدیریتی است، در جنگ تحمیلی هم ما با همین مسئله رو برو بودیم. ما در آن دوران از یک طرف دیدگاه مادی بنیصدر را داشتیم و از سوی دیگر شاهد یک دیدگاه انقلابی بودیم.
فرمانده کل سپاه مادیگرایی را یکی از مشکلات در مدیریت دانست و گفت: دیدگاه مادی بنیصدر بعد از عملیات در هویزه شکست خورد و امام خمینی(ره) به او گفتند "برو و بگذار انقلابیون کار را پیش ببرند."
وی ادامه داد: بعد از فرار بنی صدر تفکر انقلابی شهید صیاد شیرازی و فرمانده کل سپاه موجب شد بعد از 8 ماه همه شهرها آزاد شد و این بار صدام بود که خواستار آتش بس بود. این پیروزیها تنها با تغییر مدیرت به وجود آمد.
سردار جعفری با بیان اینکه امروز در مدیریت کشور همین دیدگاه مادی را داریم، اظهار کرد: مدیریت کشور باید بومی شود من معتقدم مشکل کشور مشکل فکری و اعتقادی است.
فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به تهاجم آمریکا به عراق و مقابله ملت عراق با آنها که موجب خروج آمریکا از عراق شد و همچنین مقابله حزب الله لبنان با رژیم صهیونیستی، ادامه داد: بعد از انقلاب اسلامی جنگهای منطقه دیگر میان ارتشها نبود بلکه مردم با ارتشها میجنگیدند. آنها هم این مسئله را فهمیده و داعش را برای مقابله با جبهه مقاومت ایجاد کردند.
سردار جعفری با اشاره به قدرت دفاعی کشور تصریح کرد: دوست و دشمن جمهوری اسلامی را در عرصه دفاعی و امنیت موفق میدادند.
وی عامل موفقیت قدرت دفاعی و امنیتی کشور را حضور مردم دانست و گفت: حضور و نقش فعال مردم در عرصه امنیت و دفاع از کشور موفقیتهای بسیاری برای کشور داشته و این موفقیتها توسط سپاه پاسداران و استفاده از مردم در جنوب شرق و شمال غرب موجب امنیت صددرصدی شده اما در دیگر عرصهها این تفکر حاکم نبوده است.
فرمانده کل سپاه پاسداران ادامه داد: مسائل جامعه باید به صورت علمی حل شود و در این زمینه باید اساتید بسیجی با تفکری صحیح وارد عمل شوند. در داخل کشور موانعی وجود دارد که بزرگترین مانع جریان فکری مقابل جریان فکری ناب اسلامی است.
سردار جعفری نماینده جریان ناب اسلامی را رهبرانقلاب دانست و با اشاره به نامه برخی اصلاحطلبان مبنی بر مذاکره مستقیم با آمریکا گفت: آخرین نمونه مقابله اسلام ناب با جریان مقابل، نامه ۱۰۰ نفر به رهبرانقلاب برای مذاکره با ترامپ است. برخی از اینها مامور هستند تا مذاکرات را زمینهسازی کنند، اگر نگوییم اینها خائن هستند باید بگوئیم که در مبانی فکری و اعتقادی مشکل دارند.
وی گفت: البته جامعه ما آزاد است و میتوانند ابراز نظر کنند اما اینها باید بدانند که چه مسئله ای را زمینه سازی میکنند. آقای روحانی گفتند مگر دیوانهایم که با آنها مذاکره کنیم پس اگر این عده را دیوانه ندانیم باید بگوئیم گمراه هستند.
وی با بیان اینکه هدف آمریکا تضعیف توان دفاعی و موشکی کشور است تصریح کرد : توان دفاعی برپایه جهاد علمی داخلی به وجود آمده است؛ ما توان موشکی با برد ۲ هزار کیلومتر را داریم. همه این را میدانند که توانایی افزایش برد موشکها را داریم اما سیاست ما ۲هزار کیلومتر است و در این برد هم اهداف استراتژیک دشمنان را میتوانیم در صورت نیاز هدف قرار دهیم.
جعفری در ادامه به سخنان نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: مهمترین مطلب در بیانات مقام معظم رهبری امید به آینده است، پس جوانان ما باید توسط اساتید این امید را دریافت و آموزش ببیند. رسالت دیگر اساتید حل مشکلات علمی کشور است.
نظر شما