هادی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت کاروان ورزشی ایران برای حضور در بازی های آسیایی توضیح داد و گفت: اعزام ۱۲ رشته به این دوره از بازی ها قطعی شده اما هنوز در مورد بوچیا به عنوان سیزدهمین رشته اعزامی به جمع بندی نهایی نرسیده ایم. حداکثر تا دهم تیرماه در مورد این رشته هم نتیجه گیری خواهد شد.

به گفته وی دوومیدانی، وزنه‌برداری، تیراندازی، تیروکمان، جودو، شنا، دوچرخه سواری، والیبال نشسته، بسکتبال با ویلچر، گلبال، تنیس روی میز و شطرنج ۱۲ رشته از ۱۸ بازی های پاراآسیایی هستند که ورزشکاران ایران حضور قطعی در آنها خواهند داشت.

سرپرست کاروان پاراآسیایی با تأکید بر اینکه تنها ورزشکاران شانس مدال به این دوره از بازی های پاراآسیایی اعزام می شوند، خاطرنشان کرد: تا به امروز برای هر رشته از مسئولان مربوطه آن، فهرست ابتدایی برای اعزام به اندونزی را دریافت کرده ایم اما هیچ ضمانتی مبنی بر اعزام این نفرات وجود ندارد. در واقع براساس سیاست وزارت ورزش و کمیته پارالمپیک، ملاک ما برای حضور در بازی های پاراآسیایی فقط مدال آوری است نه تجربه اندوزی.

سخنگوی کمیته ملی پارالمپیک با اعلام اینکه بر این مبنا تا به امروز اعزام ۲۲۰ ورزشکار به بازی های پاراآسیایی را مدنظر قرار داده ایم، یادآور شد: این تعداد ورزشکار همراه با همراهانی که در قالب کادر فنی شامل مربی، سرپرست، فیزیوتراپ، بدنساز و... کنار آنها خواهند بود، ترکیب چهارصد نفره ای را برای کاروان ایران تشکیل می دهند.

رضایی تأکید کرد: البته اعزام این تعداد افراد، چه در بخش ورزشکاران و چه در بخش مربیان به بازی های آسیایی قطعی نیست. قاعدتاً اگر بر مبنایی که برای مدال آوری داریم، ورزشکاری از ترکیب کاروان کنار گذاشته شده باشد قطعا در بخش مربیان نیز ریزش خواهیم داشت. در کل اینکه هیچ نفر و فرد اضافه ای با کاروان پاراآسیایی به اندونزی اعزام نمی شود.

وی با تأکید بر اینکه تا یک ماه آینده شعار و نام کاروان ایران اعلام خواهد شد، گفت: ایران فرصت دارد تا دهم تیرماه فهرست ورزشکاران خود را برای بازی های پاراآسیایی اعلام کند و باید حداکثر تا اوایل مرداد ماه اسامی نهایی ورزشکاران را نیز معرفی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره بازی های پاراآسیایی ۱۴ تا ۲۱ مهرماه به میزبانی اندونزی و در شهر جاکارتا برگزار می شود. برای حضور در این بازی ها کاروان ایران دهم مهرماه راهی جاکارتا خواهد شد.

۳۵۸۹ ورزشکار از ۴۳ کشور برگزارکننده سومین دوره بازی های پاراآسیایی خواهند بود.