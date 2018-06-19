به گزارش خبرنگار مهر، از مجموع ۱۶ تیم لیگ برتری فوتبال و البته با احتساب تیم تازه لیگ برتری شده نفت مسجدسلیمان، فقط ۶ تیم لیگ برتری با همان سرمربیانی کار خود را آغاز می کنند که از ابتدای فصل گذشته کار می کردند.
پرسپولیس، سایپا، پارس جنوبی، پیکان، فولاد و البته نفت مسجد سلیمان (که به تازگی به لیگ برتر صعود کرده است) در لیگ هجدهم کار را با سرمربیانی آغاز می کنند که فصل گذشته هم به طور کامل روی نیمکت این تیم ها حضور داشتند.
در میان تیم های لیگ برتری هنوز تکلیف گسترش فولاد و استقلال خوزستان در روی نیمکت مربیانشان مشخص نیست. این دو تیم همچنان درگیر مشکلات مالکیتی هستند و معلوم نیست فصل آینده با چه افرادی به عنوان کار خواهند کرد.
صنعت نفت آبادان و تراکتورسازی تبریز هم دو باشگاهی هستند که «پائولو سرجیو» و «جان توشاک» را به خدمت گرفته اند تا تعداد سرمربیان خارجی لیگ برای فصل پیش رو به عدد چهار برسد. این دو مربی در کنار جواد نکونام و محمود فکری که به ترتیب هدایت نساچی مازندران و نفت مسجد سلیمان را عهده دار هستند، سرمربیان تازه وارد لیگ برتر محسوب می شوند.
جدول سرمربیان فعلی و فصل گذشته تیم های لیگ برتر به این ترتیب است:
|تیم
|سرمربی فعلی
|ملیت
|سرمربی فصل گذشته
|ملیت
|پرسپولیس
|برانکو ایوانکووچ
|کرواسی
|برانکو ایوانکوویچ
|کرواسی
|ذوب آهن
|امید نمازی
|ایران
|امیر قلعه نویی
|ایران
|استقلال
|وینفرد شفر
|آلمان
|علیرضا منصوریان - شفر
|ایران
|سایپا
|علی دایی
|ایران
|علی دایی
|ایران
|پارس جنوبی
|مهدی تارتار
|ایران
|مهدی تارتار
|ایران
|پیکان
|مجید جلالی
|ایران
|مجید جلالی
|ایران
|فولاد
|سیروس پوموسوی
|ایران
|سیروس پورموسوی
|ایران
|نفت آبادان
|پائولو سرجیو
|پرتغال
|فراز کمالوند
|ایران
|گسترش فولاد
|-
|-
|بوناچیچ، فیروز کریمی
|کرواسی، ایران
|تراکتورسازی
|جان توشاک
|ولز
|یحیی گل محمدی، ساغلام
|ایران، ترکیه
|پدیده
|یحیی گل محمدی
|ایران
|رضا مهاجری
|ایران
|اس. خوزستان
|-
|-
|عبدالله ویسی
|ایران
|سپیدرود
|نادر دست نشان
|ایران
|نظرمحمدی، روانخواه، علی کریمی
|ایران
|سپاهان
|امیر قلعه نویی
|ایران
|کرانچار، ابراهیم زاده
|کرواسی، ایران
|نساجی
|جواد نکونام
|ایران
|پاشازاده، مهابادی، نکونام
|ایران
|ن.مسجدسلیمان
|محمود فکری
|ایران
|محمود فکری
|ایران
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