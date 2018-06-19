به گزارش خبرنگار مهر، از مجموع ۱۶ تیم لیگ برتری فوتبال و البته با احتساب تیم تازه لیگ برتری شده نفت مسجدسلیمان، فقط ۶ تیم لیگ برتری با همان سرمربیانی کار خود را آغاز می کنند که از ابتدای فصل گذشته کار می کردند.

پرسپولیس، سایپا، پارس جنوبی، پیکان، فولاد و البته نفت مسجد سلیمان (که به تازگی به لیگ برتر صعود کرده است) در لیگ هجدهم کار را با سرمربیانی آغاز می کنند که فصل گذشته هم به طور کامل روی نیمکت این تیم ها حضور داشتند.

در میان تیم های لیگ برتری هنوز تکلیف گسترش فولاد و استقلال خوزستان در روی نیمکت مربیانشان مشخص نیست. این دو تیم همچنان درگیر مشکلات مالکیتی هستند و معلوم نیست فصل آینده با چه افرادی به عنوان کار خواهند کرد.

صنعت نفت آبادان و تراکتورسازی تبریز هم دو باشگاهی هستند که «پائولو سرجیو» و «جان توشاک» را به خدمت گرفته اند تا تعداد سرمربیان خارجی لیگ برای فصل پیش رو به عدد چهار برسد. این دو مربی در کنار جواد نکونام و محمود فکری که به ترتیب هدایت نساچی مازندران و نفت مسجد سلیمان را عهده دار هستند، سرمربیان تازه وارد لیگ برتر محسوب می شوند.

جدول سرمربیان فعلی و فصل گذشته تیم های لیگ برتر به این ترتیب است: