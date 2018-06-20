انتشارات امیرکبیر«قفس» را منتشر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، «قفس»، عنوان داستانی کودکانه و در عین حال فانتزی است. داستان اینگونه آغاز میشود: «شب به نیمه رسیده بود. نقاش، آخرین میلههای قفس را کشید. با دقت نگاه کرد. انگار میخواست مطمئن شود که هیچ راه فراری برای گربه و شیری که نقاشی کرده وجود ندارد. »
نقاش، قفسی با میلههای آهنی میکشد که گربه و شیری در آن زندانی هستند. بعد هم در اتاق را قفل میکند و میرود تا استراحت کند. حالا گربه و شیر، باید راه نجاتی پیدا و خود را از قفس رها کنند.
حالا چگونه گربه و شیر از قفس فرار میکنند و به بیشه میروند، خود حکایتی خواندنی است. داستان «قفس» این گونه به پایان میرسد: «نقاش، شیری را دید که از پنجره بیرون پرید. میخواست برود سمت پنجره که چشمش به کاغذهای کف اتاق افتاد. طرحهایی را که با زحمت کشیده بود، روی زمین پراکنده شده بودند. از فکر خیالی که دیده بود گذشت و شروع کرد به جمع کردن طرحهایش. چشمش به نقاشی شب گذشته افتاد که پاره شده واز شیر و گربه خبری نبود. فقط یک پا وجود داشت. پای یک شیر!»
نویسنده در این داستان به زبان غیرمستقیم از بچهها خواسته تا مغرور نباشند و به یکدیگر کمک کنند. چراکه موفقیتشان درگرو این همیاری و همکاری است. در این داستان، شیر با همه قدرتش زمانی از قفس رها میشود که خودبزرگبینیاش را کنار میگذارد و به حرفهای گربه گوش میکند.
«قفس» نوشته یاسمن درستی با تصویرگری پروانه قسمتی را انتشارات امیرکبیر در هزار نسخه و به قیمت ۸۰۰۰ تومان برای کودکان منتشر کرده است.
نظر شما