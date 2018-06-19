۲۵ گروه جهادی به مناطق محروم مهاباد اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری مهاباد، ایرج شجاعی در جلسه ستاد پشتیبانی اردوهای جهادی این شهرستان افزود: امسال گروه های جهادی شامل اقشار مختلف دانش آموزی، دانشجویی، بسیج مساجد و محلات، مهندسان و جامعه پزشکی برای فعالیت در عرصه های بهداشت و درمان، کشاورزی، عمران، محرومیت زدایی و ترویج طرح های اقتصاد مقاومتی در مناطق محروم روستایی خدمات رسانی می کنند.

وی با بیان اینکه شهرستان مهاباد پارسال رتبه نخست استان در برگزاری اردوهای جهادی را کسب کرد افزود: این اردوها و فعالیت های بسیج سازندگی بیشتر در مناطق محروم و حاشیه شهر و روستا ها اجرا می شوند.

شجاعی، با اشاره به اینکه کار دسته جمعی نیازمند هماهنگی و انسجام راسخ است افزود: شهرستان مهاباد سال گذشته در برگزاری اردوهای جهادی و کمک به مردم مناطق کمتر برخوردار رتبه نخست را در آذربایجانغربی کسب کرد.

فرماندار ویژه شهرستان مهاباد با بیان اینکه امسال ۶۰ روستا برای اجرای این خدمات شناسایی شده است، بیان کرد: هدف از برگزاری اردوهای جهادی بالا بردن روحیه تعاون و همکاری بین جوانان و مشارکت آنان در خدمات رسانی است.

شجاعی افزود: امسال در شیوه اجرایی اردوهای جهادی تغییراتی انجام شده است و علاوه بر روستاهای محروم شهرستان، حاشیه شهر نیز در بخش محرومیت ‌زدایی زیر پوشش قرار می گیرد.

مسئول بسیج سازندگی سپاه مهاباد نیز در این جلسه گفت: ایجاد هشت صندوق قرض الحسنه و تشکیل کارگاه های صنایع تبدیلی با پرداخت تسهیلات به ۳۰ طرح از دیگر خدمات به مناطق محروم روستایی است.

سرهنگ جواد تقی زاده ادامه داد: سال گذشته نیز ۵۷ طرح عمرانی با هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شامل ساخت پل، ساخت مساجد، آبرسانی و طرح های غیرعمرانی از جمله توزیع بسته های معیشتی، جهیزیه و کمک مالی به خانواده های بی بضاعت انجام شده است.

وی همچنین در خصوص طرح های اقتصاد مقاومتی گفت: پارسال ۲۹ طرح به ارزش سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در قالب دوره های آموزشی، فن و حرفه ای، مشاوره و تسهیلات دیگر برای مجریان طرح در مناطق محروم انجام شده است.