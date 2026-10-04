به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی عمومهدی در حاشیه گردهمایی فرماندهان پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت بسیج در مشهد مقدس، بر ضرورت تغییر رویکرد از ساختارهای حریمی به سمت حضور مستقیم در میان مردم تأکید کرد.

وی با اشاره به اهداف حضور فرماندهان در این گردهمایی، اظهار کرد: فرماندهان پایگاه‌های مقاومت با هدف تجدید بیعت با امام رضا(ع) و یاد شهید، بر خود موظف‌اند تا با تمام توان در مسیر اعتلای بسیج و سربلندی نظام جمهوری اسلامی گام بردارند.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی با تبیین برنامه‌های آموزشی بسیج افزود: هدف اصلی، توانمندسازی و ارتقای مهارت‌های فرماندهان است و در این راستا، دوره‌های آموزشی در حوزه‌های ارتباط‌گیری، فعالیت‌های رسانه‌ای و مدیریت «قرارگاه پیشرفت محله» در دستور کار قرار گرفته است تا فرماندهان بتوانند با شناخت دقیق ظرفیت‌ها، نقش مؤثری در حل مسائل محلی ایفا کنند.

سردار عمومهدی تأکید کرد: ما باید دیوارهای پایگاه بسیج را برداریم و دیوارهای محله را جایگزین کنیم، به این معنا که بسیج نباید محدود به یک ساختمان یا مکان مشخص باشد، بلکه باید به معنای واقعی، در بطن محله و روستا نفوذ کند.

وی تصریح کرد: فرمانده پایگاه باید با حضور مستمر در میان مردم، نیازهای محله را شناسایی کرده و از ظرفیت‌های جوانان، نخبگان، معتمدان و گروه‌های جهادی برای پیشرفت منطقه استفاده کند.

سردار عمومهدی گفت: سپاه استان مرکزی در مسیر آموزش، پشتیبانی و فعال‌سازی ظرفیت‌های بسیج در تمامی محلات و روستاها، در کنار فرماندهان پایگاه‌ها خواهد بود.