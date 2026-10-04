به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی رویداد، نمایشگاه انفرادی آثار نازنین صامت با عنوان «لوتوس» از ساعت ۱۶ روز جمعه ۱۷ مهر در گالری ژورآ آغاز به کار می‌کند.

این نمایشگاه شامل مجموعه‌ای از آثار نقاشی‌خط با تکنیک اکریلیک روی بوم، چند مجسمه‌های آهنی، چند ادیشن زیورآلات نقره و مجموعه‌ای از آثار عکاسی است که در امتداد فضای بصری نقاشی‌خط و مجسمه‌های حاضر در این مجموعه شکل گرفته‌اند.

نازنین صامت با اشاره به اینکه نمایشگاه لوتوس، در ادامه مسیر عبور از ساختارهای رایج نقاشی‌خط و پیوند فرم، نور، واژه و طبیعت با سنت و میراث تصویری ایران برگزار می‌شود، گفت: در این مجموعه، نقش نیلوفر با الهام از هنر هخامنشی بازخوانی شده و در کنار مفهوم «هو»، به مفاهیمی چون زندگی، زایش، شکوه و صلح اشاره داشته‌ام. همچنین با لایه‌گذاری رنگ و نور، فرم‌های روی‌هم‌نشسته و خطوط قلم‌درشت، فضایی آرام و مه‌آلود ایجاد کرده‌ام که مخاطب را به مکث و تجربه دعوت می‌کند.

نازنین صامت متولد ۱۳۶۴ هنرمند تجسمی در حوزه نقاشی‌خط است. او دارای مدرک هنری از دانشگاه تهران، درجه هنری از وزارت فرهنگ، عضو انجمن خوشنویسان ایران و عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر است. وی پیش از این ۲ نمایشگاه انفرادی برگزار کرده و در نمایشگاه‌ها و رویدادهای معتبر هنری داخلی و خارجی متعددی نیز شرکت داشته است.

برگزاری و اجرای ورکشاپ‌های هنری در فرهنگستان هنر صبا، خانه هنرمندان ایران و سایر مراکز هنری، از دیگر فعالیت‌های هنری صامت هستند. این بانوی هنرمند در دوسالانه عکاسی ۱۴۰۳ به عنوان هنرمند منتخب حضور داشته است. آثار او در کتاب بین‌المللی «سمفونی رنگ، هارمونی خط»، در کنار آثار هنرمندانی نظیر محمود فرشچیان و آیدین آغداشلو منتشر شده است.

نمایشگاه انفرادی «لوتوس» شامل آثار نازنین صامت از روز ۱۷ تا ۲۶ مهر برقرار خواهد بود. علاقه مندان به بازدید از این نمایشگاه می‌توانند طی روزهای یادشده، از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به گالری «ژورآ» به نشانی ونک، شیخ بهایی شمالی، میدان پرسپولیس، خیابان پرسپولیس (خیابان پیروزان)، پلاک ۲۰، طبقه اول مراجعه کنند.