موافقت مجلس با ماده واحده «اصلاح سهمیه ایثارگران در دانشگاهها»

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات طرح اصلاح بند «الف» ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه که روز گذشته کلیات آن به تصویب نمایندگان رسیده بود، در دستور کار قرار گرفت و ماده واحده آن به تصویب مجلس رسید، اما دو تبصره ماده واحده به دلیل مغایرت با برنامه ششم توسعه و نیاز به دوسوم آرای نمایندگان به تصویب نرسید و با توجه به حجم بالای پیشنهادات اصلاحی، برای بررسی و تعیین تکلیف به کمیسیون آموزش و تحقیقات بازگشت.

بر اساس ماده واحده این طرح، «سهمیه ورود به دانشگاه‌ها با ۵ درصد سهمیه اختصاصی برای همسران و جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه به ۳۰ درصد افزایش می‌یابد».

دو تبصره ای هم که از تصویب مجلس بازماند و برای بررسی پیشنهادات الحاقی به کمیسیون آموزش و تحقیقات بازگشت، به این شرح است؛

«تبصره یک: در صورتی که سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران تکمیل نگردد و ۵ درصد سهمیه اختصاصی همسران و جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوی متقاضیان واجد شرایط نباشد، دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی ۲۵ درصد ایثارگران را مازاد بر ۵ درصد مذکور به همسران و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط لازم را داشته باشند، اختصاص دهد.

تبصره دو: در صورت تصویب جزئیات این تبصره کسب حداقل ۸۰ درصد حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته شدگان (آخرین فرد پذیرفته شده، گزینش آزاد در هر کد رشته محل) برای تمامی رشته محل ها الزامی می باشد. این میزان در مورد برخی رشته های گروه علوم تجربی (مشتمل بر پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، دامپزشکی و دستیاری پزشکی) و برخی رشته های گروه علوم ریاضی (مشتمل بر فنی و مهندسی) در آزمون سراسری و در تمامی رشته محل های کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی ۸۵ درصد حد نصاب شرایط علمی است».