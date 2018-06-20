پیروزی اروگوئه مقابل عربستان در نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر،تیم های ملی فوتبال اروگوئه و عربستان از ساعت ۱۹:۳۰ امروز چهارشنبه دومین بازی خود در گروه A جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را در ورزشگاه رستوف آره نا آغاز کردند. نیمه نخست این بازی با پیروزی یک بر صفر اروگوئه به اتمام رسید.

لوئیس سوارز (۲۳) برای اروگوئه گلزنی کرد.

اروگوئه که موفق شده بود در نخستین بازی خود مصر را با نتیجه یک بر صفر شکست دهد در این مسابقه نیز تهاجمی وارد زمین شد تا بتواند در همان نیمه اول کار عربستان را یکسره کند. لوئیس سوارز در دقیقه ۲۳ توانست روی ارسال یک کرنر و اشتباه محرز دروازه بان عربستان اروگوئه را به هدفش برساند. این اولین گل سوارز در جام جهانی روسیه بود.

در دیگر بازی این گروه تیم ملی روسیه موفق شده بود شب گذشته از سد تیم ملی مصر بگذرد و به عنوان اولین تیم صعود کننده به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی برسد.