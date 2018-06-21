به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد تجری امروز در مراسم افتتاح واحدهای زلزله‌زده روستای کوییک عزیز با حضور رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از دستگاه‌هایی که باید در امر بازسازی مناطق زلزله‌زده منشاء خدمت باشند پای کار نیامدند.

وی تصریح کرد:‌ مردم ما از قصور و کوتاهی برخی از مسئولان همچون مدیریت اوقاف و امور خیریه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور که در انجام وظیفه خود کوتاهی کردند گله‌مندندُ چون این دستگاه‌ها می توانستند بیشتر منشاءخدمت باشند.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب در مجلس شورای اسلامی افزود: بنده در همه محافل این موضوع را مطرح خواهم کرد و کم لطفی های این مسپولان را پیگیری می‌کنم.

تجری با قدردانی از تلاش‌ها و کمک‌های بهزیستی و کمیته امداد به مردم زلزله‌زده، خواستار پیگیری استاندار کرمانشاه برای افزایش اعتبارات بازسازی با توجه به افزایش سطح قیمت‌ها و عدم کفاف اعتبارات برای بازسازی این مناطق شد.

وی بیان داشت: میزان خسارت برآورد شده اولیه از زلزله تا حدودی کم بود و در حال حاضر هم با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و گرانی مصالح ساختمانی و آهن آلات، باید با همکاری استاندار به دنبال تخصیص بودجه متمم و تکمیلی باشیم تا مردم بازسازی را با توان بیشتری ادامه دهند.