۳۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۵

تسهیلات بازسازی مناطق زلزله‌زده کفاف نمی‌دهد

تجری: برخی مسئولان در بازسازی مناطق زلزله‌زده کوتاهی کردند

کرمانشاه-نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب در مجلس شورای اسلامی از عدم همکاری برخی از مسئولان در بازسازی مناطق زلزله‌زده انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد تجری امروز در مراسم افتتاح واحدهای زلزله‌زده روستای کوییک عزیز با حضور رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از دستگاه‌هایی که باید در امر بازسازی مناطق زلزله‌زده منشاء خدمت باشند پای کار نیامدند.

وی تصریح کرد:‌ مردم ما از قصور و کوتاهی برخی از مسئولان همچون مدیریت اوقاف و امور خیریه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور که در انجام وظیفه خود کوتاهی کردند گله‌مندندُ چون این دستگاه‌ها می توانستند بیشتر منشاءخدمت باشند.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب در مجلس شورای اسلامی افزود:  بنده در همه محافل این موضوع را مطرح خواهم کرد و کم لطفی های این مسپولان را پیگیری می‌کنم.

تجری با قدردانی از تلاش‌ها و کمک‌های بهزیستی و کمیته امداد به مردم زلزله‌زده، خواستار پیگیری استاندار کرمانشاه برای افزایش اعتبارات بازسازی با توجه به افزایش سطح قیمت‌ها و عدم کفاف اعتبارات برای بازسازی این مناطق شد.

وی بیان داشت: میزان خسارت برآورد شده اولیه از زلزله تا حدودی کم بود و در حال حاضر هم با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و گرانی مصالح ساختمانی و آهن آلات، باید با همکاری استاندار به دنبال تخصیص بودجه متمم و تکمیلی باشیم تا مردم بازسازی را با توان بیشتری ادامه دهند.

کد خبر 4326657

