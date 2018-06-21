۳۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۳۲

رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین:

فیلم مصادره در بوستان الغدیر قزوین اکران می شود

قزوین- رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین گفت: از سری برنامه های سینما سلام؛فیلم مصادره ۳۱ خرداد ماه سالجاری در سینما بوستان الغدیر اکران می شود.

محمد درافشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:اکران فیلم های سینمایی در بوستان های سطح شهر با رویکرد فرهنگی آشتی مردم با سینما ها و ایجاد نشاط اجتماعی در دستور کار سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین قرار گرفته است.

وی بیان کرد:همچنین برنامه های سینمای تابستانه بوستان باراجین نیز از نیمه سوم خرداد ماه جاری آغاز شده است و تا پایان شهریور ماه ادامه پیدا می کند.

درافشانی تصریح کرد:پخش تیزرهای آموزشی با محتوای شهروندی و همچنین پخش مسابقات ورزشی در سطح ملی و جهانی از دیگر برنامه های سینما تابستانه باراجین است.

