کشف بیش از ۱۳ تن موادمخدر در کشور طی هفته اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، اسداله هادی‌نژاد در این باره گفت: مجموع کشفیات در این مدت، ۱۳۴۹۳ کیلوگرم می‌باشد و بیشترین حجم مواد مکشوفه از نوع تریاک به میزان ۱۱۳۹۶ کیلوگرم بوده که ۸۴.۵ درصد از مجموع کشفیات را شامل می‌شود.

وی افزود: در این مدت ۱۸۷۷ کیلوگرم حشیش، ۹۸ کیلوگرم هروئین، ۴۸ کیلوگرم مرفین،‏‏ ۱۲ کیلوگرم شیشه، ۱۲۰ کیلوگرم مواد پیش‌ساز، ۴۴۹۲ عدد قرص روانگردان و ۶۱ کیلوگرم سایر مواد کشف و ضبط شده است.

هادی‌نژاد با بیان اینکه این میزان از کشفیات طی ۱۳۸۸ فقره عملیات صورت گرفته است، گفت: سرانه کشفیات مواد مخدر در این دوره ۹.۷ کیلوگرم به ازای هر عملیات بوده است.

وی افزود: از مجموع ۴۴۹۲ عدد قرص‌های روانگردان مکشوفه در این مقطع، بیشترین تعداد به ترتیب با ۳۶۴۹ عدد مربوط به استان گلستان، ۵۵۰ عدد استان آذربایجان غربی ، ۲۰۴ عدد استان اردبیل و مابقی مربوط به گیلان و همدان می‌باشد.

معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین با بیان اینکه بالغ بر ۸۲.۳ درصد کشفیات این دوره زمانی مربوط به شش استان کشور می‌باشد،‌ اظهار داشت: بیشترین حجم کشفیات با ۳۰۳۸ کیلوگرم مربوط به استان سیستان و بلوچستان است که معادل ۲۲.۵ درصد کشفیات کشور می‌باشد و هرمزگان با ۳۰۲۷ کیلوگرم، تهران با ۲۰۳۰ کیلوگرم، کرمان با ۱۹۶۳ کیلوگرم و اصفهان با ۶۰۲ کیلوگرم، فارس با ۴۴۵ کیلوگرم به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

هادی‌نژاد بیان کرد: سهم کشفیات سه استان اولویت دار حوزه مقابله یعنی سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان از کشفیات کل کشور در هفته مذکور ۵۹.۴ می باشد.

وی در پایان گفت: طی این مدت، ۱۲۵ دستگاه خودرو ، ۱۹ دستگاه موتور سیکلت، چهار قبضه سلاح و ۵۷ دستگاه موبایل توقیف شد.