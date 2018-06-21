توجه ویژه به خانواده شهدا و ایثارگران لازم است

به گزارش خبرنگار مهر ، هادی پژوهش جهرمی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی امور ایثارگران فارس با بیان اینکه پیامبر بعد از جنگ احد هر هفته به زیارت شهدای جنگ احد می رفت و رسیدگی به امور جانبازان را شخصا بر عهده داشتند افزود: این کار پیامبر(ص)نشان از منزلت و جایگاه و شان شهدا و جانبازان دارد و در جامعه ما مسئولان به این مهم به عنوان وظیفه اصلی توجه ویژه ای کنند .

وی تصریح کرد: شان شهدا و جانبازان نزد خدا محفوظ است چرا که آنها برای خدا قیام کردند .

معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس به ضرورت احیای فرهنگ ایثار و شهادت درجامعه با وجود فشارها و تهدیدها اشاره کرد و اظهار داشت: شاید با گذر زمان بسیاری از موارد تغییر می کند اما ما نتوانستیم به خوبی فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه جا بیندازیم به همین دلیل وقتی امتیازی به خانواده شهدا داده می شود مورد پذیرش جامعه قرار نمی گیرد .

پژوهش جهرمی با بیان اینکه اگر یادگاران دوران جنگ نبودند قطعا کشور دچار مشکل می شد و استقلال و یکپارچگی آن به تاخیر می افتاد ، سرکشی به خانواده های شهدا و جانبازان از شرح وظایف اصلیبخشداران و فرمانداران است .

وی عنوان کرد: امروزه بسیاری از پدر و مادران شهدا به سنین کهنسالی رسیده اند و دچار عارضه هایی هستند که نیازمند نگاه حاکی از رافت و عطوفت هستند.