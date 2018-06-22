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۱ تیر ۱۳۹۷، ۱۸:۰۷

وزیر نفت عراق؛

تحریم‌ آمریکا بر قرارداد سوآپ نفت تهران - بغداد تاثیر نمی‌گذارد

تحریم‌ آمریکا بر قرارداد سوآپ نفت تهران - بغداد تاثیر نمی‌گذارد

وزیر نفت عراق گفت: تحریم‌های آمریکا علیه ایران بر قرارداد سوآپ نفت خام میان ایران و عراق تاثیر نخواهد گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، جبار اللعیبی، وزیر نفت عراق پیش از شروع اجلاس 147 اوپک در جمع خبرنگاران گفت: تحریم‌های آمریکا علیه ایران بر قرارداد سوآپ نفت خام میان ایران و عراق تاثیری نمی‌گذارد.

سال گذشته عراق با ایران توافق کرد تا نفت میدان نفتی کرکوک در شمال عراق را به ایران تحویل دهد تا در پالایشگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد و در عوض آن ایران هم همین مقدار نفت را به بنادر جنوبی عراق تحویل دهد.

وزیر نفت عراق همچنین گفت: نفتی که تا به حال به ایران صادر شده است به ازای پول برقی بوده است که عراق از ایران دریافت کرده بود، نه سوآپ نفت.

او به خبرنگاران گفت: ما تازه شروع کرده‌ایم و مقادیر واقعا کمی را برای پالایشگاه‌های آنها ارسال کرده‌ایم که البته هنوز بر اساس سوآپ نبوده اند.

کد مطلب 4327565

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