به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، جبار اللعیبی، وزیر نفت عراق پیش از شروع اجلاس 147 اوپک در جمع خبرنگاران گفت: تحریمهای آمریکا علیه ایران بر قرارداد سوآپ نفت خام میان ایران و عراق تاثیری نمیگذارد.
سال گذشته عراق با ایران توافق کرد تا نفت میدان نفتی کرکوک در شمال عراق را به ایران تحویل دهد تا در پالایشگاهها مورد استفاده قرار گیرد و در عوض آن ایران هم همین مقدار نفت را به بنادر جنوبی عراق تحویل دهد.
وزیر نفت عراق همچنین گفت: نفتی که تا به حال به ایران صادر شده است به ازای پول برقی بوده است که عراق از ایران دریافت کرده بود، نه سوآپ نفت.
او به خبرنگاران گفت: ما تازه شروع کردهایم و مقادیر واقعا کمی را برای پالایشگاههای آنها ارسال کردهایم که البته هنوز بر اساس سوآپ نبوده اند.
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